Campeão nacional do Sporting foi hospitalizado após acidente grave

Francisco Calhau, de 21 anos, sofreu um acidente numa piscina e teve de ser operado. O jovem lançador é uma das principais referências do Sporting no lançamento do martelo.

Francisco Calhau, campeão nacional de lançamento do martelo pelo Sporting, foi hospitalizado na sequência de um grave acidente numa piscina.

O atleta, de 21 anos, teve de ser submetido a uma intervenção cirúrgica após o acidente. A informação foi divulgada pelo clube nas redes sociais e partilhada posteriormente pelo Núcleo do Sporting de Condeixa.

Cinco títulos nacionais em sub-20

Francisco Calhau é apontado como uma das grandes referências jovens do Sporting no lançamento do martelo. O atleta conquistou cinco títulos de campeão nacional de sub-20 ao longo da carreira.

O lançador tem como melhor marca pessoal 6,13 metros, resultado alcançado em Mannheim, na Alemanha, em junho de 2024.

Na sequência do acidente, o Sporting deixou uma mensagem pública de apoio ao atleta e à família.

“Neste momento particularmente difícil, o Sporting CP solidariza-se com Francisco e toda a sua família”, pode ler-se na mensagem partilhada pelo clube.

Não foram divulgados, até ao momento, mais pormenores sobre as circunstâncias do acidente ou sobre o estado clínico de Francisco Calhau.