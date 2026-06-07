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Campeã do mundo portuguesa sofre queda violenta no Nacional de Patinagem e acaba hospitalizada

Jéssica Rodrigues perdeu os sentidos após um acidente que envolveu quatro atletas durante o Campeonato Nacional Individual de Absolutos, na Madeira. A patinadora vai ser submetida a uma cirurgia.
Redação
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Campeã do mundo portuguesa sofre queda violenta no Nacional de Patinagem e acaba hospitalizada

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O Campeonato Nacional Individual de Absolutos de Patinagem, que decorre nos Prazeres, na Madeira, ficou marcado este sábado por um acidente que provocou ferimentos em quatro atletas, entre elas a campeã do mundo Jéssica Rodrigues.

A patinadora madeirense sofreu os ferimentos mais graves na sequência de uma queda aparatosa durante a competição, chegando mesmo a perder os sentidos no local.

Segundo informações divulgadas pelo Diário de Notícias da Madeira, Jéssica Rodrigues recuperou a consciência já na ambulância, durante o transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Campeã do mundo vai ser operada

Após avaliação médica, a atleta recebeu alta da unidade hospitalar para ser transferida para uma clínica privada especializada, onde será submetida a uma intervenção cirúrgica ao cotovelo esquerdo.

Jéssica Rodrigues sofreu uma luxação nessa articulação e inicia agora um processo de recuperação que terá como objetivo permitir o regresso à competição nas melhores condições possíveis.

O acompanhamento clínico e os tratamentos serão assegurados através do seguro desportivo da atleta.

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Quatro atletas envolvidas no acidente

Além da campeã do mundo, outras três patinadoras sofreram ferimentos na sequência da queda ocorrida durante o segundo dia da prova nacional.

As circunstâncias do acidente não foram detalhadas pela organização, mas o incidente gerou momentos de grande preocupação entre atletas, equipas técnicas e público presente na pista dos Prazeres.

Tinha acabado de conquistar o título nacional

O acidente ocorreu poucas horas depois de Jéssica Rodrigues ter celebrado mais um importante resultado na carreira.

Antes da queda, a atleta conquistou o título nacional na prova dos 200 metros, reforçando o estatuto de uma das principais figuras da patinagem portuguesa.

A lesão surge agora como um contratempo significativo para a campeã do mundo, que terá pela frente um período de recuperação antes de poder regressar às pistas.

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