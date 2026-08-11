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Camila Rebelo conquista prata nos 200 metros costas e bate recorde nacional nos Europeus

A atleta portuguesa bateu novamente o recorde nacional dos 200 metros costas, terminando a final em 2:07,62 minutos. É a segunda medalha de Camila Rebelo nos Europeus, dois anos depois de se ter sagrado campeã continental.
SOL/Lusa
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Camila Rebelo conquista prata nos 200 metros costas e bate recorde nacional nos Europeus

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A nadadora olímpica portuguesa Camila Rebelo, campeã em 2024, conquistou hoje a medalha de prata na final dos 200 metros costas dos Europeus de desportos aquáticos, em França, renovando o recorde nacional pelo segundo dia consecutivo.

No Centro Aquático de Paris, a atleta do Louzan, de 23 anos, nadou a distância em 2.07,62 minutos e baixou quase um segundo face à marca de 2.08,48 alcançada nas ‘meias’, na qual também foi a segunda mais rápida.

Camila Rebelo ficou atrás da britânica Katie Shananah, que conquistou uma inédita medalha de ouro, ao cronometrar 2.06,13 minutos, enquanto a francesa Pauline Mahieu completou o pódio, no terceiro lugar, com 2.08,63.

Dois anos depois de se tornar a primeira portuguesa campeã continental em piscina longa, em Belgrado2024, na Sérvia, Camila Rebelo garantiu a sétima medalha lusa, e segunda de prata, nas provas de natação pura em 38 edições de Europeus.

Temas

Camila Rebelo
200 metros costas
Prata
Europeus
Recorde nacional

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