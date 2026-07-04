segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Cabo Verde caiu de pé: o estreante que fez a campeã do mundo tremer até ao último minuto

Cabo Verde despede-se do Mundial sem um troféu, mas com algo que poucos conseguem conquistar: o respeito de adeptos, adversários e de um mundo inteiro.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Bebé dado como morto foi encontrado vivo na morgue horas depois. Pais arriscam acusação por maus-tratos

Relacionados

A longa caminhada até ao maior palco do futebol: quem é Vozinha, o guarda-redes de Cabo Verde?

Aos 40 anos, travou Espanha, emocionou o mundo e colocou Cabo Verde em destaque, mas a história do guarda-redes cabo-verdiano começou muito longe dos grandes palcos e é marcada por anos de perseverança, sacrifício e dedicação.
A longa caminhada até ao maior palco do futebol: quem é Vozinha, o guarda-redes de Cabo Verde?

Mãe de Vozinha prepara viagem para os Estados Unidos após conseguir visto para assistir ao Mundial

"Disseram-me que lá na Casa Branca, na América, têm esse expediente, porque cada jogador tem direito a ter lá a mãe e o pai. Agora é esperar para ir ver o segundo jogo.", disse.
Mãe de Vozinha prepara viagem para os Estados Unidos após conseguir visto para assistir ao Mundial

Foi convocado pelo LinkedIn e quase ignorou a mensagem - hoje está pela primeira vez num Mundial. Conheça a história de Roberto Lopes

Roberto Lopes entrou esta segunda-feira em campo frente a Espanha, num jogo histórico que terminou com um empate entre a equipa estreante em competições mundiais e os atuais campeões da Europa.
Foi convocado pelo LinkedIn e quase ignorou a mensagem - hoje está pela primeira vez num Mundial. Conheça a história de Roberto Lopes

Todos achavam que ia ser fácil. Falava-se da possível vitória de Cabo Verde contra a Argentina como uma piada. E embora não se tenha concretizado, estiveram tão perto, que a história já tem o nome deles. 

O jogo decisivo

Foi preciso irem ao prolongamento para o campeão do mundo os mandar para casa. O primeiro golo argentino, de Lionel Messi, aos 29 minutos, não ditava o que ia ser o jogo desta sexta-feira. 

Cabo Verde enfrentou os azuis e brancos com a força de quem fazia história e aos 59 minutos deu esperança aos “tubarões”, com Deroy Duarte a levá-los à loucura.

Segue-se um jogo de luta, com o calor de Miami a dificultar-lhes a vida. Outro golo argentino aos 92 minutos, por Lisandro Martínez, e Cabo Verde não desiste, com Sidny Lopes Cabral a marcar aos 103. Diney veio fechar o marcador e fazer o 3-2 ao minuto 111, retirando Cabo Verde de jogo.

A reação da equipa argentina no final do prolongamento diz tudo: uma mistura de alívio e de "o que foi isto?". Todos diziam que ia ser fácil, mas não foi. Cabo Verde obrigou a campeã mundial a vergar-se, a reorganizar-se - e, acima de tudo, a agarrar este mundial com a humildade cabo verdiana. 

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A Argentina pode seguir para os oitavos de final da competição. Pode ter eliminado uma equipa que reunia a força de milhões, como as probabilidades apontavam. Mas esta fica para a história. 

O percurso inacreditável dos tubarões

Cabo Verde chega ao Mundial pela primeira vez este ano, quando ninguém acreditava neles. O primeiro jogo leva Vozinha ao estrelato - passou de poucos milhares de seguidores para quase 20 milhões em poucos dias. 

A história da mãe, que não o tinha ido ver ao primeiro jogo, comoveu o mundo. Rapidamente a solidariedade foi mais forte e levou Ana Cândida Évora aos estádios norte-americanos para ver o filho escrever o seu nome nos livros do futebol. 

Pico Lopes não vai ser para sempre o jogador escolhido pelo LinkedIn, mas sim o central cabo verdiano que fez história. 

Pedro Leitão Brito, mais conhecido por Bubista, vai para sempre ser aclamado como o selecionador que levou o Mundial 2026 (e um continente inteiro) à loucura. “África está orgulhosa”, lê-se em várias publicações nas redes sociais. 

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Nunca ganharam - mas também nunca saíram derrotados. Os 90 minutos eram deles, mesmo que o depois fosse decisivo. Enfrentaram uma Espanha que ninguém acreditava ir abaixo por Cabo Verde (mas foi). Mostraram que viesse quem viesse, a força da equipa não quebrava.

No futebol, nem sempre são os vencedores que deixam a maior marca. Chegou como estreante, desafiou todas as previsões e mostrou que a diferença entre gigantes e "pequenos" pode caber apenas no resultado final.

Cabo Verde despede-se do Mundial sem um troféu, mas com algo que poucos conseguem conquistar: o respeito de adeptos, adversários e de um mundo inteiro.

Temas

Mundial 2026
Cabo Verde
Argentina
Lionel Messi
Bubista

Leia também

"Quero ver se aquele rapaz faz uma pergunta boa… eu sei que ele não gosta de mim”: Cristiano Ronaldo protagoniza momento tenso com jornalista brasileiro

O episódio rapidamente ganhou destaque nas redes sociais, tornando-se um momento viral.
"Quero ver se aquele rapaz faz uma pergunta boa… eu sei que ele não gosta de mim”: Cristiano Ronaldo protagoniza momento tenso com jornalista brasileiro

Mundial 2026. Sem brilho

Portugal tem quatro campeões europeus, o melhor goleador da história do futebol e o melhor jogador da Premier League, mas apenas ganhou um jogo na fase de grupos. O grau de dificuldade era baixo e, mesmo assim, ficou aquém.
Mundial 2026. Sem brilho

Trump intervém e FIFA muda decisão. Folarin Balogun vai jogar contra a Bélgica depois de cartão vermelho no jogo anterior

A Federação Belga de Futebol considera que a FIFA contrariou os próprios regulamentos disciplinares.
Trump intervém e FIFA muda decisão. Folarin Balogun vai jogar contra a Bélgica depois de cartão vermelho no jogo anterior

Mais vistos

Destaques