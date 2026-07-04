Cabo Verde caiu de pé: o estreante que fez a campeã do mundo tremer até ao último minuto

Cabo Verde despede-se do Mundial sem um troféu, mas com algo que poucos conseguem conquistar: o respeito de adeptos, adversários e de um mundo inteiro.

Todos achavam que ia ser fácil. Falava-se da possível vitória de Cabo Verde contra a Argentina como uma piada. E embora não se tenha concretizado, estiveram tão perto, que a história já tem o nome deles.

O jogo decisivo

Foi preciso irem ao prolongamento para o campeão do mundo os mandar para casa. O primeiro golo argentino, de Lionel Messi, aos 29 minutos, não ditava o que ia ser o jogo desta sexta-feira.

Cabo Verde enfrentou os azuis e brancos com a força de quem fazia história e aos 59 minutos deu esperança aos “tubarões”, com Deroy Duarte a levá-los à loucura.

Segue-se um jogo de luta, com o calor de Miami a dificultar-lhes a vida. Outro golo argentino aos 92 minutos, por Lisandro Martínez, e Cabo Verde não desiste, com Sidny Lopes Cabral a marcar aos 103. Diney veio fechar o marcador e fazer o 3-2 ao minuto 111, retirando Cabo Verde de jogo.

A reação da equipa argentina no final do prolongamento diz tudo: uma mistura de alívio e de "o que foi isto?". Todos diziam que ia ser fácil, mas não foi. Cabo Verde obrigou a campeã mundial a vergar-se, a reorganizar-se - e, acima de tudo, a agarrar este mundial com a humildade cabo verdiana.

A Argentina pode seguir para os oitavos de final da competição. Pode ter eliminado uma equipa que reunia a força de milhões, como as probabilidades apontavam. Mas esta fica para a história.

O percurso inacreditável dos tubarões

Cabo Verde chega ao Mundial pela primeira vez este ano, quando ninguém acreditava neles. O primeiro jogo leva Vozinha ao estrelato - passou de poucos milhares de seguidores para quase 20 milhões em poucos dias.

A história da mãe, que não o tinha ido ver ao primeiro jogo, comoveu o mundo. Rapidamente a solidariedade foi mais forte e levou Ana Cândida Évora aos estádios norte-americanos para ver o filho escrever o seu nome nos livros do futebol.

Pico Lopes não vai ser para sempre o jogador escolhido pelo LinkedIn, mas sim o central cabo verdiano que fez história.

Pedro Leitão Brito, mais conhecido por Bubista, vai para sempre ser aclamado como o selecionador que levou o Mundial 2026 (e um continente inteiro) à loucura. “África está orgulhosa”, lê-se em várias publicações nas redes sociais.

Nunca ganharam - mas também nunca saíram derrotados. Os 90 minutos eram deles, mesmo que o depois fosse decisivo. Enfrentaram uma Espanha que ninguém acreditava ir abaixo por Cabo Verde (mas foi). Mostraram que viesse quem viesse, a força da equipa não quebrava.

No futebol, nem sempre são os vencedores que deixam a maior marca. Chegou como estreante, desafiou todas as previsões e mostrou que a diferença entre gigantes e "pequenos" pode caber apenas no resultado final.

Cabo Verde despede-se do Mundial sem um troféu, mas com algo que poucos conseguem conquistar: o respeito de adeptos, adversários e de um mundo inteiro.