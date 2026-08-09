Bola sai do estádio e provoca acidente de viação durante jogo de futebol no Uruguai

A equipa da casa acabou por vencer o jogo por 1 golo a 0.

Há momentos no futebol que ficam para recordar… e outros que ficam pelo susto. Neste caso, apesar de não haver feridos a registar, a situação podia ter terminado de forma mais grave.

Tudo aconteceu na primeira parte do jogo entre o Uruguai Montevideo e o Paysandú, em Montevidéu, capital uruguaia.

Tinham passado 23 minutos desde o apito inicial quando, após um ressalto na área, a defesa da equipa visitante recuperou a bola e tentou avançar para o contra-ataque.

Foi então que Richard Núñez, da equipa da casa, aliviou a bola com força, atirando-a para a estrada mais perto do estádio.

A situação acabou por provocar um acidente de viação, sem feridos a registar. A equipa da casa acabou por vencer o jogo por 1 golo a 0.