BMW mais rápida em Le Mans

A BMW parte da pole position para as 24 Horas de Le Mans. António Félix da Costa sai da terceira posição com o Alpine e Filipe Albuquerque levou o Cadillac ao quinto posto.

A 94.ª edição das 24 Horas de Le Mans começa sábado (15 horas) e vai haver uma tremenda luta entre os 18 protótipos de prestigiados construtores como a BMW, Alpine, Cadillac, Aston Martin, Ferrari, Genesis, Peugeot e Toyota, num traçado com 13,6 km e 33 curvas.

A Hyperpole que definiu a grelha de partida desenrolou-se de forma espetacular, com os dez mais rápidos da qualificação a terem apenas uma volta para fazer o melhor tempo. É dos momentos de maior intensidade ao longo do fim de semana, onde os pilotos tiram o máximo de si e do carro.

No final da sessão houve um verdadeiro golpe de teatro. A equipa Sébastien Bourdais/Earl Bamber/Jack Aitken (Cadillac V.Serier R) foi a mais rápida em pista, mas sofreu uma penalização por incumprimento do regulamento e caiu para a 10.ª posição. Assim, Kevin Magnussen/Raffaele Marciello/Dries Vanthoor (BMW M Hybrid V8) ficaram com a pole position, fazendo a sua melhor volta à média de 242, 2 km/h. A seu lado na grelha de partida vai estar o segundo Cadillac da formação Louis Delétraz/Will Stevens/Norman Nato.

O novo package aerodinâmico do BMW M Hybrid V8 tornou o carro bastante competitivo e, depois de ter ganho a corrida em Spa-Francorchamps, mostrou que é igualmente rápido neste traçado. “Ter conquistado a primeira pole position da história da BMW nas 24 Horas de Le Mans é simplesmente fantástico», afirmou Andreas Roos, diretor da BMW Motorsport, que venceu em Le Mans, em 1999.

Os pilotos portugueses tiveram um excelente desempenho e partem de lugares que permitem lutar pela vitória. António Félix Da Costa/Charles Milesi/Ferdinand Habsburg (Alpine A424) realizaram o terceiro melhor tempo. “É evidente que vamos lutar pela vitória. Esta semana, concentrámo-nos no ritmo de corrida, que vai ser determinante, independentemente das condições. É sempre incrível poder disputar uma sessão como a Hyperpole, em Le Mans, com apenas dez carros em pista. Faltava-me um pouco de preparação, uma vez que já não vinha aqui há alguns anos na categoria Hypercar, por isso estou satisfeito com este resultado”, afirmou o piloto da Alpine.

Filipe Albuquerque/Ricky Taylor/Jordan Taylor (Cadillac V-Series R) fizeram o quinto tempo e estão em posição de poder lutar pelo triunfo. «Queria mais, mas não fizemos a melhor escolha de pneus», explicou o piloto, que adiantou: «A equipa fez um excelente trabalho e o carro está bastante bom. Agora, é só fazer as 24 horas sem cometer qualquer erro».

Sair da pole position não significa nada numa corrida de 24 horas, mas tem importância em termos mediáticos, já que a partida é vista por milhões de pessoas em todo o mundo. De salientar que a Hyperpole em Le Mans tem um cerimonial inédito, com pódio e troféu para os mais rápidos, uma recompensa pela rapidez e determinação dos pilotos.

Em contrapartida, a Ferrari e a Toyota foram as grandes desilusões. Os protótipos de Maranello venceram as últimas três edições de Le Mans, mas a falta de desenvolvimento do 499P fez-se sentir, e o melhor que a Ferrari conseguiu foi o oitavo tempo com Alessandro Pier Guidi/James Calado/ Antonio Giovinazzi, ficando, inclusive, atrás do estreante Genesis GMR-001, que surpreendeu com o sexto tempo de Mathieu Jaminet/Paul-Loup Chatin/Daniel Juncadella. A Toyota venceu esta clássica cinco vezes, mas dificilmente conseguirá novo êxito. Os dois TR010 Hybrid perderam competitividade e realizaram tempos muito modestos (14.º e 15.º).

A Peugeot conquistou a primeira pole position em Spa-Francorchamps, só que num traçado rápido e exigente como Le Mans ficou demonstrado que o 9X8 está no limite. O carro mostrou ser veloz em reta, mas nas outras partes do circuito os pilotos tinham dificuldade em tirar todo o potencial do carro de forma constante. O melhor que a marca francesa conseguiu foi a 16.ª posição, entre 18 carros. Na corrida que assinala os 100 anos de participações da Peugeot nesta clássica, a equipa aposta na fiabilidade do carro e na consistência dos pilotos para terminar no top 5.

A longa maratona de Le Mans começa às 15 horas de sábado e pode ser acompanhada pelo canal desportivo Eurosport.