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"¡Bienvenido, Mourinho!" José Mourinho é oficialmente treinador do Real Madrid

A informação foi avançada em comunicado no site oficial do clube.
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"¡Bienvenido, Mourinho!" José Mourinho é oficialmente treinador do Real Madrid

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No discurso da vitória mencionou José Mourinho.
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José Mourinho está oficialmente de regresso ao Real Madrid. O clube espanhol anunciou esta quinta-feira a contratação do treinador português para as próximas três temporadas, confirmando um regresso que já era aguardado há várias semanas no mundo do futebol.

Em comunicado, o Real Madrid informa que o técnico português assinou um contrato válido até junho de 2029 e assumirá funções a partir de 13 de julho.

A saída de Mourinho foi oficializada pelo Benfica através de um comunicado enviado à CMVM. Os encarnados revelaram que o Real Madrid ativou a cláusula de rescisão do treinador, pagando 15 milhões de euros para assegurar o seu regresso a Espanha.

Regresso ao clube onde conquistou uma Liga histórica

Durante a sua primeira passagem pelo Real Madrid, Mourinho conquistou uma Liga espanhola, uma Taça do Rei e uma Supertaça de Espanha. A época 2011/12 ficou particularmente marcada pelos 100 pontos conquistados no campeonato, um recorde na altura.

Treze anos depois, o treinador regressa com a missão de devolver o clube aos títulos, numa altura em que os madrilenos atravessam duas temporadas consecutivas sem conquistar os principais troféus nacionais e internacionais.

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