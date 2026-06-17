Bernardo Silva assina pelo Real Madrid e junta-se a José Mourinho até 2028

Bernardo Silva é oficialmente jogador do Real Madrid. O internacional português deixou o Manchester City após nove temporadas e assinou contrato por duas épocas com os merengues, onde será treinado por José Mourinho

O Real Madrid oficializou esta quarta-feira a contratação de Bernardo Silva, que assinou um contrato válido por duas temporadas, até 30 de junho de 2028.

Num comunicado publicado no site oficial, o clube espanhol confirmou o acordo alcançado com o internacional português, que chega a custo zero após o fim da ligação ao Manchester City.

“O Real Madrid e Bernardo Silva alcançaram um acordo para que seja jogador do Real Madrid nas próximas duas temporadas, até 30 de junho de 2028”, anunciou o emblema madrileno.

Aos 31 anos, Bernardo Silva inicia assim uma nova etapa na carreira, depois de nove temporadas em Inglaterra ao serviço do Manchester City, clube onde se afirmou como uma das peças-chave do projeto liderado por Pep Guardiola.

Ao longo da passagem por Manchester, o médio conquistou 20 títulos, entre os quais seis campeonatos ingleses e uma Liga dos Campeões, tornando-se uma das figuras mais influentes da geração mais vitoriosa da história do clube.

Volte-face após negociações com o Barcelona

A transferência para o Real Madrid surge depois de várias semanas marcadas por especulação em torno do futuro do internacional português.

O nome de Bernardo Silva foi repetidamente associado ao Barcelona, clube que o seguia há várias épocas e que chegou a ser apontado como o destino preferencial do jogador. Também o Atlético de Madrid foi referido pela imprensa espanhola como um dos candidatos à contratação.

Contudo, as negociações com o Barcelona acabaram por não avançar. Segundo a imprensa espanhola, Bernardo Silva pretendia assumir um papel central no projeto desportivo dos catalães, mas não terá recebido garantias quanto à titularidade por parte da estrutura liderada por Deco e do treinador Hansi Flick.

Perante esse cenário, o médio português optou por avaliar outras propostas, acabando por aceitar o desafio apresentado pelo Real Madrid.

Reencontro com Mourinho

A contratação ganha particular relevância por marcar a chegada de Bernardo Silva a uma equipa orientada por José Mourinho, que assumiu recentemente o comando técnico dos merengues.

O treinador português terá desempenhado um papel importante na operação, convencendo a direção liderada por Florentino Pérez a avançar para a contratação de um jogador considerado fundamental para reforçar a qualidade e experiência do meio-campo.

Bernardo Silva torna-se assim mais uma peça de destaque no novo projeto do Real Madrid, que tem sido particularmente ativo no mercado de transferências.

Depois de uma época marcada por várias mudanças estruturais, o clube espanhol procura reforçar a candidatura aos principais títulos nacionais e europeus.

Segundo grande reforço do novo ciclo

O internacional português é um dos nomes sonantes da renovação promovida pelo Real Madrid para a próxima temporada.

A chegada de Bernardo Silva acontece depois da oficialização do defesa espanhol Marc Cucurella e reforça uma estratégia de recrutamento orientada para jogadores com experiência ao mais alto nível competitivo.

Com 31 anos, o médio português acrescenta criatividade, capacidade de organização de jogo e versatilidade tática a uma equipa que pretende regressar ao topo do futebol europeu.

A estreia de Bernardo Silva com a camisola do Real Madrid poderá acontecer nas próximas semanas, numa altura em que o clube prepara a nova época sob a liderança de José Mourinho, num dos projetos mais ambiciosos do futebol europeu.