Benfica vence Sporting e conquista campeonato nacional de hóquei em patins

O Benfica conquistou este sábado o Campeonato Nacional de hóquei em patins, voltando a erguer o principal troféu da modalidade em Portugal e alcançando o 25.º título nacional do seu palmarés.

A equipa orientada por Edu Castro encerrou da melhor forma uma época de grande consistência, marcada pelo domínio ao longo da fase regular e pela confirmação desse estatuto nos play-offs. Depois de terminar a primeira fase na liderança, o conjunto encarnado ultrapassou o Óquei de Barcelos nas meias-finais e encontrou o Sporting na decisão do campeonato.

A equipa dos encarnados venceu o Sporting por 3-1, com golos de João Rodrigues e Viti Jr. Nolito Romero marcou o único dos verdes e brancos.