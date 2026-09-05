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Benfica vence Marítimo e junta-se ao Sporting, à condição, no segundo lugar

Encarnados ganharam por 3 a 0.
SOL/Lusa
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Benfica vence Marítimo e junta-se ao Sporting, à condição, no segundo lugar
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O Benfica venceu hoje por 3-0 na visita ao Marítimo, com um ‘bis’ de Leandro Barreiro e um golo de Prestianni, na quinta jornada da I Liga de futebol, e juntou-se, à condição, ao Sporting no segundo lugar.

No Estádio da Madeira, no Funchal, o médio luxemburguês Leandro Barreiro inaugurou o marcador, aos sete minutos, e voltou a marcar aos 71, antes de o avançado argentino Prestianni fixar o resultado final, aos 81.

Os ‘encarnados’, que na quarta-feira visitam o Moreirense no jogo em atraso da terceira jornada, seguem com 10 pontos, em igualdade com o rival lisboeta, que ainda hoje joga com o Nacional, ambos a cinco do líder FC Porto, enquanto o Marítimo é oitavo, com sete.


Temas

Benfica
I Liga
Futebol
Marítimo

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