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Benfica vence Estoril Praia e sobe ao quinto lugar

Encarnados, com um jogo em atraso, estão a cinco do líder FC Porto e a três do Sporting.
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Benfica vence Estoril Praia e sobe ao quinto lugar

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O Benfica somou esta segunda-feira o primeiro triunfo em casa na edição 2026/27 da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer o Estoril Praia por 2-1, em encontro da quarta jornada da prova.

Vangelis Pavlidis, aos 40 minutos, para se isolar como melhor marcador do campeonato, com cinco golos, e Clément Lenglet, aos 51, selaram o triunfo dos ‘encarnados’, que estrearam João Palhinha, enquanto Begraoui reduziu, aos 82.

A formação de Marco Silva, que tem um jogo em atraso, saltou para o quinto lugar, com sete pontos, a cinco do líder FC Porto e a três do Sporting, enquanto o Estoril Praia manteve-se com um, seguindo-se no 17.º e penúltimo posto.

A formação ‘encarnada’ soma 52 jogos consecutivos sem perder no campeonato (37 vitórias e 15 empates), desde o desaire por 2-1 com o Casa Pia, em Rio Maior, em 25 de janeiro de 2025, em encontro da 19.ª jornada da I Liga 2024/25.

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