Benfica reencontra Ruben Amorim e Gonçalo Ramos no AC Milan; Torreense estreia-se contra Sunderland e Real Sociedad

O Benfica vai defrontar o AC Milan de Ruben Amorim e Gonçalo Ramos na Liga Europa 2026/27. O Torreense estreia-se na Europa frente ao Sunderland e à Real Sociedad, enquanto o Sporting de Braga terá Copenhaga e Gent na Liga Conferência

O Benfica vai defrontar os italianos do AC Milan, de Ruben Amorim e Gonçalo Ramos, na fase de liga da edição 2026/27 da Liga Europa, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira, no Mónaco.

Os ‘encarnados’, que participam pela primeira vez neste formato da fase de liga da competição, terão quatro jogos em casa e outros quatro fora. Além da deslocação a Itália, o Benfica vai jogar como visitante frente ao Viktoria Plzen, Omonia e NEC.

No Estádio da Luz, a equipa portuguesa recebe o AZ Alkmaar, Celtic, Lech Poznan e OFI Creta.

A Liga Europa mantém o formato de 36 equipas, com cada clube a disputar oito jogos na fase de liga. Os oito primeiros classificados seguem diretamente para os oitavos de final, enquanto as equipas classificadas entre o nono e o 24.º lugares disputam um play-off de acesso à fase seguinte.

Torreense estreia-se nas competições europeias

O Torreense, estreante nas competições europeias, terá uma fase de liga particularmente exigente, com jogos frente aos ingleses do Sunderland e aos espanhóis da Real Sociedad.

A formação portuguesa vai receber o Sunderland, o Olympiacos, o Celtic e o Ararat-Armenia, deslocando-se aos terrenos da Real Sociedad, Ferencváros, Lech Poznan e Lillestrom.

A presença do Torreense na fase de liga da Liga Europa coloca o clube entre os 36 participantes da edição 2026/27 da competição.

Braga com Copenhaga e Gent na Liga Conferência

Já o Sporting de Braga vai disputar a fase de liga da Liga Conferência, defrontando os dinamarqueses do Copenhaga e os belgas do Gent.

Os ‘arsenalistas’ jogam em casa frente ao Gent, KuPS e Egnatia, enquanto fora terão pela frente o Copenhaga, Brann e Aarhus.

A fase de liga da Liga Conferência será disputada em seis jornadas, entre 15 de outubro e 17 de dezembro. Também nesta competição, os oito primeiros classificados avançam diretamente para os oitavos de final e as equipas entre o nono e o 24.º lugares disputam um play-off.

A Liga Europa arranca a 16 e 17 de setembro, seguindo-se jornadas a 15 e 22 de outubro, 5 e 26 de novembro, 10 de dezembro, 21 de janeiro e 28 de janeiro de 2027.