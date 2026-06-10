Benfica oficializa chegada de Marco Silva e Mourinho deixa mensagem de despedida nas redes sociais

Marco Silva foi oficializado como novo treinador do Benfica esta terça-feira e José Mourinho deixa palavras de agradecimento ao clube dos encarnados.

O Benfica oficializou esta terça-feira a contratação de Marco Silva como novo treinador da equipa principal, num acordo válido até ao final da época 2027/2028, com opção de prolongamento por mais uma temporada, até 2028/2029.

A decisão foi comunicada pela SAD encarnada esta terça-feira à CMVM, que confirmou a chegada do treinador português ao clube das águias.

Momentos antes da oficialização, o Benfica confirmou a saída de José Mourinho para o Real Madrid.

Mourinho deixa mensagem de despedida nas redes sociais

José Mourinho recorreu à rede social Instagram para deixar uma mensagem de despedida dirigida ao clube dos encarnados e aos adeptos.

"Agradeço ao presidente Rui Costa a oportunidade que me foi concedida de trabalhar ao serviço do Sport Lisboa e Benfica. Representar este clube foi uma honra e um privilégio.", começa por dizer.

Agradeceu também aos profissionais do Benfica Campus, destacando o "profissionalismo, dedicação e competência.", e ainda se dirigiu os jogadores: "Aos jogadores com quem tive o prazer de trabalhar, deixo um sincero agradecimento e os votos do maior sucesso pessoal e profissional. Levo comigo a convicção de que, mais do que um momento, criámos uma ligação duradoura: meu jogador um dia, meu jogador para sempre."

Recorde-se que José Mourinho sucedeu a Bruno Lage na época passada.

Marco Silva regressa a Portugal

Marco Silva, de 48 anos, regressa ao futebol português depois de vários anos de experiência na Premier League.

O treinador orientou clubes como o Hull City, Watford, Everton e Fulham, onde se afirmou como uma das figuras mais consistentes do campeonato inglês nas últimas temporadas.

Em Portugal, Marco Silva conta com passagens pelo Estoril e pelo Sporting, clube onde conquistou a Taça de Portugal na época 2014/2015.