Benfica oficializa chegada de Marco Silva e Mourinho deixa mensagem de despedida nas redes sociais

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"Mais tarde ou mais cedo, estarei de volta". Marco Silva despede-se do Fulham em carta aberta após cinco anos
Marco Silva vai ser o novo treinador do Benfica após saída do Fulham
O Benfica oficializou esta terça-feira a contratação de Marco Silva como novo treinador da equipa principal, num acordo válido até ao final da época 2027/2028, com opção de prolongamento por mais uma temporada, até 2028/2029.
A decisão foi comunicada pela SAD encarnada esta terça-feira à CMVM, que confirmou a chegada do treinador português ao clube das águias.
Momentos antes da oficialização, o Benfica confirmou a saída de José Mourinho para o Real Madrid.
Mourinho deixa mensagem de despedida nas redes sociais
José Mourinho recorreu à rede social Instagram para deixar uma mensagem de despedida dirigida ao clube dos encarnados e aos adeptos.
"Agradeço ao presidente Rui Costa a oportunidade que me foi concedida de trabalhar ao serviço do Sport Lisboa e Benfica. Representar este clube foi uma honra e um privilégio.", começa por dizer.
Agradeceu também aos profissionais do Benfica Campus, destacando o "profissionalismo, dedicação e competência.", e ainda se dirigiu os jogadores: "Aos jogadores com quem tive o prazer de trabalhar, deixo um sincero agradecimento e os votos do maior sucesso pessoal e profissional. Levo comigo a convicção de que, mais do que um momento, criámos uma ligação duradoura: meu jogador um dia, meu jogador para sempre."
Recorde-se que José Mourinho sucedeu a Bruno Lage na época passada.
Marco Silva regressa a Portugal
Marco Silva, de 48 anos, regressa ao futebol português depois de vários anos de experiência na Premier League.
O treinador orientou clubes como o Hull City, Watford, Everton e Fulham, onde se afirmou como uma das figuras mais consistentes do campeonato inglês nas últimas temporadas.
Em Portugal, Marco Silva conta com passagens pelo Estoril e pelo Sporting, clube onde conquistou a Taça de Portugal na época 2014/2015.