Benfica cria 'fan zone' com ecrãs gigantes para apoiar a equipa no jogo à porta fechada

O Benfica vai instalar uma 'fan zone' junto ao Estádio da Luz para que os adeptos possam assistir ao jogo frente ao Académico de Viseu, apesar do encontro da primeira jornada da I Liga decorrer à porta fechada devido a um castigo disciplinar

O Benfica anunciou esta terça-feira a criação de uma 'fan zone' no exterior do Estádio da Luz para acompanhar o encontro frente ao Académico de Viseu, marcado para domingo, às 20h30, na jornada inaugural da I Liga.

Apesar do jogo decorrer à porta fechada, na sequência de um castigo aplicado pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD), o clube pretende garantir que os adeptos possam apoiar a equipa.

"A força do Benfica nunca fica do lado de fora, mesmo num jogo à porta fechada", sublinham os encarnados em comunicado.

Ecrãs gigantes e zona de convívio para milhares de adeptos

Na Pepsi Fan Zone serão instalados ecrãs gigantes para transmissão em direto da partida, além da habitual oferta de restauração e espaços de convívio.

Segundo o clube, a operação foi preparada ao longo da última semana em articulação com as forças de segurança, a NOS e os vários departamentos do Benfica, com o objetivo de criar um ambiente capaz de fazer sentir o apoio dos adeptos dentro do estádio.

O clube acredita que a iniciativa permitirá transformar o exterior da Luz num ponto de encontro para milhares de benfiquistas durante o primeiro jogo oficial da temporada no campeonato.

Receção especial à equipa antes do jogo

Outra das novidades será a chegada da equipa orientada por Marco Silva ao estádio. Tal como acontece na Eusébio Cup, o autocarro passará junto à Estátua de Eusébio, na Porta 18, cerca de hora e meia antes do início da partida.

O Benfica apelou aos adeptos para estarem presentes nesse momento, de forma a receberem os jogadores e transmitirem confiança antes do arranque do campeonato.

"No domingo, o lugar dos benfiquistas é na Pepsi Fan Zone. Vem ver o jogo. Faz-te ouvir dentro do Estádio!", conclui o clube.

O Benfica recebe o Académico de Viseu no domingo, às 20h30, num encontro que marcará o início da participação das águias na edição 2026/27 da I Liga, mas que será disputado sem público nas bancadas.