Benfica cria 'fan zone' com ecrãs gigantes para apoiar a equipa no jogo à porta fechada

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O Benfica anunciou esta terça-feira a criação de uma 'fan zone' no exterior do Estádio da Luz para acompanhar o encontro frente ao Académico de Viseu, marcado para domingo, às 20h30, na jornada inaugural da I Liga.
Apesar do jogo decorrer à porta fechada, na sequência de um castigo aplicado pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD), o clube pretende garantir que os adeptos possam apoiar a equipa.
"A força do Benfica nunca fica do lado de fora, mesmo num jogo à porta fechada", sublinham os encarnados em comunicado.
Ecrãs gigantes e zona de convívio para milhares de adeptos
Na Pepsi Fan Zone serão instalados ecrãs gigantes para transmissão em direto da partida, além da habitual oferta de restauração e espaços de convívio.
Segundo o clube, a operação foi preparada ao longo da última semana em articulação com as forças de segurança, a NOS e os vários departamentos do Benfica, com o objetivo de criar um ambiente capaz de fazer sentir o apoio dos adeptos dentro do estádio.
O clube acredita que a iniciativa permitirá transformar o exterior da Luz num ponto de encontro para milhares de benfiquistas durante o primeiro jogo oficial da temporada no campeonato.
Receção especial à equipa antes do jogo
Outra das novidades será a chegada da equipa orientada por Marco Silva ao estádio. Tal como acontece na Eusébio Cup, o autocarro passará junto à Estátua de Eusébio, na Porta 18, cerca de hora e meia antes do início da partida.
O Benfica apelou aos adeptos para estarem presentes nesse momento, de forma a receberem os jogadores e transmitirem confiança antes do arranque do campeonato.
"No domingo, o lugar dos benfiquistas é na Pepsi Fan Zone. Vem ver o jogo. Faz-te ouvir dentro do Estádio!", conclui o clube.
O Benfica recebe o Académico de Viseu no domingo, às 20h30, num encontro que marcará o início da participação das águias na edição 2026/27 da I Liga, mas que será disputado sem público nas bancadas.