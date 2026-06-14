Batalha de gigantes em Le Mans

A Toyota venceu as 24 Horas de Le Mans. Foi um feito incrível depois de ter largado da 14.ª posição! Uma lição de eficácia e estratégia em japonês.

A BMW saiu da pole position para a 94.ª edição das 24 Horas de Le Mans e levou atrás de si um longo pelotão, com 61 carros, que rodava a mais de 300 km/h. Foi o início de uma das edições mais emocionantes de sempre, com os três primeiros separados por apenas 20,4 s depois de percorridas 381 voltas, quase sempre a fundo. Neste longo sprint, os pilotos portugueses conseguiram um lugar no top 10.

Os pilotos da BMW imprimiram um ritmo extremamente rápido e lideraram nas primeiras duas horas, mas sempre com a Toyota e Cadillac muito perto. A marca japonesa venceu cinco vezes em Le Mans e tem um profundo conhecimento da prova e foi com uma estratégia agressiva, parou mais cedo para evitar o tráfego em pista, e na escolha de pneus, quase sempre médios, que os dois carros entraram na luta pela vitória depois de largarem do 14.º e 15.º lugares, respetivamente.

Numa prova de resistência é importante ter um carro rápido e fiável, mas, este ano, foram as batalhas estratégicas que definiram o vencedor. Nas primeiras 12 horas assistiu-se a constantes reviravoltas, com BMW, Cadillac e Toyota a passarem pelo comando, num sprint que continuou noite dentro. É nesse período que, por norma, Le Mans expõe a força de uns e as fraquezas de outros. A Toyota foi a equipa que ultrapassou melhor as inúmeras armadilhas de uma corrida tão longa e difícil, com os pilotos a manterem total concentração e a não cometerem qualquer erro ao longo das 24 horas.

A meio da prova, o Cadillac liderava com 15 s de vantagem sobre o BMW e 20 s sobre o Toyota, as diferenças eram tão curtas que ninguém podia cometer o mais pequeno erro ou ter um problema. As horas seguintes foram um verdadeiro jogo entre as três equipas, com os pilotos a andarem sempre no limite. Na segunda parte da corrida assistiu-se a inúmeras trocas de posição, não por ultrapassagens em pista, mas sim pelas paragens na box, e, com 18 horas de prova, os três primeiros estavam separados por apenas 28,5 s.

As últimas quatro horas foram verdadeiramente emocionante com o Cadillac, os dois Toyota e o BMW separados por 11s. Nesta altura, as equipas arriscavam tudo, seguiam uma estratégia semelhante e usavam os pneus médios, eram os pilotos que faziam a diferença.

A tensão aumentou depois da última paragem para reabastecimento e troca de pneus, o Toyota voltou ao primeiro lugar com 19 s de vantagem sobre o BMW, e manteve a liderança nos 30 minutos que faltavam para o final da corrida.

Depois de três anos a lutar contra a Ferrari, a Toyota conseguiu uma vitória de antologia em que poucos apostavam depois de realizada a Hyperpole.

A equipa Jakub Smiechowski/Tom Dillmann/Nicholas Yelloly (Oreca) venceu a categoria LMP2 e, em LMGT3, o triunfo foi para Bem Keating/Johnny Edgar/Nicky Catsburg (Corvette Z06 LMGT3).

A primeira fase de corrida foi igualmente positiva para os pilotos portugueses, com António Félix da Costa a chegar ao segundo lugar, na frente dos três Cadillac, com Filipe Albuquerque na quinta posição. Com o desenrolar da corrida o ritmo foi baixando e a posição na classificação também. António Félix da Costa concluiu a corrida na sexta posição. “O meu primeiro triplo stint foi bastante complicado. Passei muito tempo atrás de outros Hypercars e foi muito difícil manter os pneus na faixa de temperatura ideal. Por isso, ficámos um pouco sem aderência e tivemos algumas dificuldades com os travões, mas conseguimos gerir a situação”, afirmou o piloto da Alpine.

Filipe Albuquerque participou pela 13.ª vez nas 24 Horas de Le Mans e terminou na nona posição. “Estou muito feliz por poder voltar a disputar esta corrida, com uma marca tão fantástica como a Cadillac. Conheço muito bem esta corrida, mas, ao mesmo tempo, nunca deixo de aprender. Demos sempre o máximo”, disse o piloto do Cadillac.

Classificação final

1.º Mike Conway/Kamui Kobayashi/Nyck de Vries (Toyota TR010 Hybrid), 381 voltas

2.º Robin Frijns/Rene Rast/Sheldon van der Linde (BMW M Hybrid V8), a 10,9 s

3.º Sébastien Buemi/Brendon Hartley/Ryo Hirakawa (Toyota TR010 Hybrid), a 20,4 s

4.º Louis Delétraz/Will Stevens/Norman Nato (Cadillac V Series R), a 32,3 s

5.º Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi (Ferrari 499P), a2m.22,4