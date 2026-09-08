Aventura romana

Ao comemorar 80 anos, a Vespa passeou pela ‘Cidade Eterna’ de espírito aberto. Foi uma viagem que juntou gerações e culturas diferentes, que têm em comum a paixão pela emblemática scooter italiana. Um espetáculo incrível!

A Vespa sempre foi vista como um meio de transporte simples e económico, mas também como uma companheira de viagem. Foi símbolo de um estilo de vida e protagonizou aventuras extraordinárias. Desde as ruas das cidades europeias até às grandes expedições, dos cenários cinematográficos às capas das revistas, a Vespa tornou-se num dos objetos mais conhecidos e influentes dos tempos modernos. Celebrou os 80 anos com um espetacular evento em Roma, a ‘cidade eterna’ que é também símbolo da ‘dolce vita’. Durante quatro dias, o Vespa Village foi o coração da festa, onde o mundo Vespa celebrou com muito estilo, elegância e liberdade.

O momento alto da comemoração foi o desfile pelo centro de Roma de 25.000 Vespas, vindas de 67 países e cinco continentes. O Clube Vespa Portugal liderou a comitiva nacional, composta por vários clubes afiliados. Foi um caos colorido e divertido, que começou nas Termas de Caracalla, passou pelo Coliseu, seguiu para a Piazza Venezia e rumou aos Fóruns Imperiais. O maior desfile de sempre contou com a presença de Max Biaggi, seis vezes campeão do mundo de motociclismo, e Lorenzo Savadori, piloto de testes da Aprilia em MotoGP. Em todos os participantes era evidente a sua paixão pela Vespa.

Participaram as 160 versões lançadas ao longo de oito décadas, com destaque para algumas Vespas 98, de 1946, exemplares raros da primeira série. Juntamente com elas, podiam ver-se Vespas ‘faro basso’ dos anos 50, as clássicas VBB dos anos 60, as ET3, as GTR, as Rally – foram as mais aplaudidas – as bem conhecidas PX e as modernas Primavera e GTS.

A Vespa aproveitou o evento para apresentar a edição especial Vespa 80th com motor de 310 cc (25 cv). Um modelo raro, já que vão ser produzidas apenas 1.946 unidades numeradas, em homenagem ao ano de lançamento da marca. Apresenta características particulares; pintura fosca inspirada no aço industrial dos primeiros modelos e jantes, assento e acabamentos em verde vintage.

Oito décadas de história

A história deste veículo de duas rodas começou em 1946 quando a Piaggio que se dedicava à construção naval e ao fabrico de aviões, comboios e camiões, registou a patente e deu início a um projeto de mobilidade urbana. A scooter foi criada pelo engenheiro aeronáutico Corradino D’Ascanio e tinha por objetivo pôr a Itália em movimento após a Segunda Guerra Mundial. Era acessível e foi concebida para ser fácil de conduzir por pessoas de todas as idades, mesmo aquelas que não tinham experiência.

Foi muito simples encontrar o nome para este inovador veículo. Quando Enrico Piaggio viu a traseira larga e a cintura fina do protótipo MP6 e ouviu o zumbido do motor, exclamou: «Sembra uma vespa!» (Parece uma vespa!). Estava batizado um dos fenómenos do século passado. O primeiro modelo, Vespa 98, tinha uma estrutura inteiramente em aço (carroçaria e chassis formavam uma peça única), motor de 98 cc (3,2 cv), sem correntes, e atingia os 60 km/h. A suspensão dianteira com braço oscilante tinha um desenho semelhante ao usado na aviação. Porém, a característica mais distintiva era o desenho das armações, muito mais largas do que nas gerações seguintes, que ficaram conhecidas por Wideframe. Quando foi apresentada à imprensa, em abril de 1946, a maioria das jornalistas falou de «uma moto que parecia um brinquedo».

Nos anos seguintes foram introduzidos melhoramentos, nomeadamente um motor de 125 cc e uma suspensão traseira otimizada. Em 1951, foi lançada a versão desportiva 6 Giorni, com motor de 125 cc mais potente (7 cv), que conquistou nove medalhas de ouro em provas de resistência. A 150 GS surgiu em 1955 com motor de 150 cc (8 cv) e caixa de quatro velocidades. Segundo os especialistas, foi um dos modelos que deixou melhor imagem junto dos clientes. A Vespa PX, lançada em 1977, conseguiu grande sucesso comercial com as versões 125 cc (8 cv) e 200 cc (10 cv). Na década de 80, surgiu a Vespa 125 T5 Pole Position (11 cv), com linhas agressivas, spoiler, para-brisas e conta-rotações digital. A pequena Vespa voava até aos 108 km/h. Nos anos 90, foram introduzidos os motores a quatro tempos e a transmissão automática. Já no início deste século, a scooter italiana passou a estar equipada com ABS, injeção eletrónica e, em 2018, surgiu a Vespa elétrica.

A imaginação dos engenheiros da marca criou modelos surpreendentes. A Vespa Siluro (1951) era um protótipo em forma de torpedo com uma aerodinâmica apurada e motor 125 cc (21 cv). Foi concebida para bater o recorde de velocidade para veículos até 125 cc e conseguiu esse objetivo com 171 km/h. A Vespa Alpha (1967) foi utilizada no filme Dick Smart 2.007, com Richard Wyler e Margaret Lee. Era uma Vespa 180 Super Sport transformada pela Piaggio e pela empresa inglesa Alpha Willis. No filme, esta scooter era capaz de circular na estrada, voar como um helicóptero e funcionar como um submarino.

Ao longo de oito décadas, a Vespa lançou 160 modelos, todos eles mantiveram uma identidade precisa, e vendeu mais de 20 milhões de unidades. Pode dizer-se que foi a primeira marca verdadeiramente global no domínio da mobilidade urbana. Atualmente, a Vespa é produzida em três fábricas: Pontedera (Itália), Vinh Phuc (Vietname) e Baramati (Índia).

A vespa do deserto

Quatro excêntricos pilotos alinharam no Paris-Dakar em 1980 com uma Vespa PX 200, com motor de 200 cc (12 cv), depósito de combustível maior e suspensão reforçada. Enfrentar as dunas que pareciam intransponíveis e as infindáveis pistas africanas ao longo de 10.000 quilómetros com uma scooter era um desafio de outro mundo, mas a Vespa mostrou que não há impossíveis.

O ex-piloto Jean-François Piot trabalhava para o Grupo Piaggio quando teve a brilhante ideia de levar quatro Vespas ao Paris-Dakar para promover as scooters italianas. Foi uma história de perseverança, capacidade organizativa, mas também de saber contornar as regras da prova para atingir os objetivos. Os pilotos contaram com veículos de apoio Land Rover conduzidos por pilotos conhecidos e com mecânicos que tudo fizeram para levar as Vespas até final. Os pilotos das Vespas admitiram que houve dois momentos em que a única forma de evitar o abandono foi colocar as scooters nos Land Rover para ultrapassar as dificuldades do deserto, depois disso os pilotos voltaram a estar por sua conta. Com o atraso acumulado, terminavam as etapas de noite e com os carros de assistência por perto com os faróis acesos a iluminar a estrada. Marc Simonot chegou a terminar uma etapa às 8h20 e a partida para etapa seguinte era às 8h30. Apesar das inúmeras dificuldades, duas Vespas ‘aterraram’ no Lago Rosa, em Dakar, com Marc Simonot (28.º) e Bernard Tcherniavsky (30.º). A organização fechou os olhos à forma como contornaram as exigências do percurso e foram classificadas.

Estrela de cinema e da pop

A cena em que Gregory Peck e Audrey Hepburn percorrem as ruas de Roma numa Vespa no filme Férias em Roma (1953) associou para sempre a scooter ao romance e à aventura. A partir daí, a Vespa ganhou enorme popularidade e as vendas dispararam. Começou a aparecer com regularidade no cinema e foi protagonista de outros filmes, como La Dolce Vita (1960), com Marcello Mastroianni e Anita Ekberg, onde ajudou a criar a imagem de liberdade e modernidade da juventude italiana nos anos 60. Em American Graffiti (1973) e Encontro de Amor (1995) a Vespa é usada para criar um ambiente romântico e jovem. No filme O Talentoso Sr. Ripley (1999) a presença da Vespa evoca a Itália dos anos 50. Fez 1.400 aparições em filmes, séries de televisão e videoclips musicais, simbolizando a liberdade, juventude e o estilo italiano.

A Vespa desempenhou também um papel crucial na cultura musical dos anos 60, especialmente no seio do movimento mod, uma subcultura britânica. O álbum Quadrophenia do grupo The Who – deu origem ao filme com o mesmo nome (1979) – imortalizou a relação entre os mods e a Vespa, o veículo preferido de uma geração libertina e rebelde. Em 2000, Bono apareceu a conduzir uma Vespa em Roma no videoclip Beautiful Day dos U2. Mais recentemente, Justin Bieber deu vida a uma surpreendente Vespa totalmente branca, que se tornou um sucesso no dia em que foi revelada. Outros artistas e bandas associaram-se à Vespa, caso de Moby, que é colecionador e incluiu a scooter no seu imaginário artístico, Madness e Luca Carboni.

Ao ritmo da moda

A silhueta esguia e curvas suaves inspiraram alguns estilistas e influenciaram as linhas do vestuário nas décadas de 50 e 60. Giorgio Armani reinterpretou a Vespa 946 com os seus tons e requinte. A Christian Dior criou um acabamento especial para a Vespa 946 e daí nasceu uma das scooters mais elegantes e requintadas de sempre. Foram criadas edições limitadas com a assinatura das duas marcas. O jovem estilista americano Sean Wotherspoon apresentou uma Vespa especial com base nas suas criações de arte urbana.

A Dolce & Gabbana utilizou frequentemente a Vespa para retratar o estilo de vida italiano, chique e descontraído, e Moschino criou uma coleção inteira inspirada na Vespa. Os tons vivos e pastel das Vespas foram frequentemente reproduzidos nas coleções de moda. Da mesma forma que as malas e os capacetes da Vespa inspiraram linhas de acessórios de moda. A Vespa esteve também muito presente nas campanhas publicitárias de muitas marcas de moda.

A scooter italiana foi também objeto de atenção de alguns dos artistas mais talentosos do mundo, como Salvador Dalí. No verão de 1962, o genial pintor deu vida a uma Vespa que levava o nome da sua esposa Gala. Em 2025, Urs Fischer e Frank Gehry, dois mestres da arte e do design contemporâneos, construíram duas espetaculares Vespa Primavera à mão, que são exemplares únicos, para apoiar a nobre causa dos Special Olympics.