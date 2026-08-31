Auriol Dongmo conquista ouro e recorde nos Jogos do Mediterrâneo. Jéssica Inchude leva a prata

Portugal dominou o lançamento do peso feminino em Taranto, com Auriol Dongmo a conquistar o ouro com um novo recorde dos Jogos do Mediterrâneo e Jéssica Inchude a garantir a medalha de prata.

Auriol Dongmo conquistou esta segunda-feira a medalha de ouro no lançamento do peso nos Jogos do Mediterrâneo Taranto 2026, em Itália, numa final em que Portugal dominou por completo o pódio.

A atleta portuguesa, de 36 anos, venceu com um lançamento de 19,42 metros, marca que lhe permitiu estabelecer um novo recorde dos Jogos do Mediterrâneo.

A segunda posição também pertenceu a Portugal. Jéssica Inchude garantiu a medalha de prata com um lançamento de 18,86 metros, numa disputa pelo título que ficou desde cedo limitada às duas atletas portuguesas.

A italiana Sara Verteramo completou o pódio, com 16,79 metros.

Nono ouro português em Taranto

O triunfo de Dongmo representa o nono título conquistado por Portugal nesta edição dos Jogos do Mediterrâneo.

Com as duas medalhas obtidas no lançamento do peso, a Missão portuguesa soma agora 23 medalhas em Taranto 2026.

Dongmo reforça assim um currículo que inclui o título mundial de pista coberta conquistado em 2022 e o quarto lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

A prestação portuguesa no lançamento do peso permitiu ainda uma das imagens de destaque da participação nacional em Taranto, com Dongmo e Inchude a ocuparem os dois primeiros lugares da classificação.