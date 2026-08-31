segunda-feira, 31 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Auriol Dongmo conquista ouro e recorde nos Jogos do Mediterrâneo. Jéssica Inchude leva a prata

Portugal dominou o lançamento do peso feminino em Taranto, com Auriol Dongmo a conquistar o ouro com um novo recorde dos Jogos do Mediterrâneo e Jéssica Inchude a garantir a medalha de prata.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Auriol Dongmo conquista ouro e recorde nos Jogos do Mediterrâneo. Jéssica Inchude leva a prata

Momento de terror no Parque Warner em Madrid: homem fica preso "de cabeça para baixo" e fratura as duas pernas numa montanha russa

Relacionados

Duas medalhas de ouro e um novo desafio: Fernando Pimenta já pensa em 2028

Fernando Pimenta regressou a Portugal depois de conquistar dois títulos mundiais na Polónia. Aos 37 anos, o canoísta português mantém a ambição intacta e já tem os Jogos Olímpicos de Los Angeles no horizonte.
Duas medalhas de ouro e um novo desafio: Fernando Pimenta já pensa em 2028

“Já não tenho mais nada para dar”. Lionel Messi anuncia o adeus à seleção argentina

Aos 39 anos, o capitão argentino fecha um capítulo de mais de duas décadas ao serviço da seleção. Na mensagem de despedida, Messi recorda os momentos vividos com a camisola da Argentina, agradece o apoio dos adeptos e admite que a decisão “doeu e que ainda dói na alma”.
“Já não tenho mais nada para dar”. Lionel Messi anuncia o adeus à seleção argentina

Auriol Dongmo conquistou esta segunda-feira a medalha de ouro no lançamento do peso nos Jogos do Mediterrâneo Taranto 2026, em Itália, numa final em que Portugal dominou por completo o pódio.

A atleta portuguesa, de 36 anos, venceu com um lançamento de 19,42 metros, marca que lhe permitiu estabelecer um novo recorde dos Jogos do Mediterrâneo.

A segunda posição também pertenceu a Portugal. Jéssica Inchude garantiu a medalha de prata com um lançamento de 18,86 metros, numa disputa pelo título que ficou desde cedo limitada às duas atletas portuguesas.

Jessica.Inchude.ap

A italiana Sara Verteramo completou o pódio, com 16,79 metros.

Nono ouro português em Taranto

O triunfo de Dongmo representa o nono título conquistado por Portugal nesta edição dos Jogos do Mediterrâneo.

Com as duas medalhas obtidas no lançamento do peso, a Missão portuguesa soma agora 23 medalhas em Taranto 2026.

Dongmo reforça assim um currículo que inclui o título mundial de pista coberta conquistado em 2022 e o quarto lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A prestação portuguesa no lançamento do peso permitiu ainda uma das imagens de destaque da participação nacional em Taranto, com Dongmo e Inchude a ocuparem os dois primeiros lugares da classificação.

Temas

Auriol Dongmo
Jogos do Mediterrâneo
Jéssica Inchude

Leia também

Benfica vence Estoril Praia e sobe ao quinto lugar

Encarnados, com um jogo em atraso, estão a cinco do líder FC Porto e a três do Sporting.
Benfica vence Estoril Praia e sobe ao quinto lugar

Auriol Dongmo conquista ouro e recorde nos Jogos do Mediterrâneo. Jéssica Inchude leva a prata

Portugal dominou o lançamento do peso feminino em Taranto, com Auriol Dongmo a conquistar o ouro com um novo recorde dos Jogos do Mediterrâneo e Jéssica Inchude a garantir a medalha de prata.
Auriol Dongmo conquista ouro e recorde nos Jogos do Mediterrâneo. Jéssica Inchude leva a prata

Duas medalhas de ouro e um novo desafio: Fernando Pimenta já pensa em 2028

Fernando Pimenta regressou a Portugal depois de conquistar dois títulos mundiais na Polónia. Aos 37 anos, o canoísta português mantém a ambição intacta e já tem os Jogos Olímpicos de Los Angeles no horizonte.
Duas medalhas de ouro e um novo desafio: Fernando Pimenta já pensa em 2028

Mais vistos

Destaques