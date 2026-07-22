Arokodare desafia César Peixoto em pleno treino. Sessão é cancelada e o Wolverhampton impede-o de entrar

Avançado recusou abandonar o relvado depois de uma ordem do treinador português. César Peixoto interrompeu o treino, afastou Arokodare do plantel e, no dia seguinte, o Wolverhampton reforçou a segurança para impedir a entrada do jogador no centro de treinos.

César Peixoto viveu o primeiro grande caso disciplinar desde que assumiu o comando técnico do Wolverhampton. O treinador português cancelou o treino de segunda-feira depois de Tolu Arokodare se ter recusado a abandonar o relvado quando lhe foi pedido, um episódio que culminou com o afastamento imediato do avançado do plantel.

Treino terminou em polémica

Segundo a imprensa desportiva inglesa, a sessão de trabalho foi interrompida antes do previsto depois de Arokodare, de 25 anos, não ter acatado a ordem de César Peixoto para sair do relvado.

A atitude do avançado terá desagradado ao treinador português, que decidiu afastá-lo do grupo e colocá-lo no mercado de transferências.

Wolverhampton reforçou segurança

Já esta terça-feira, o Wolverhampton reforçou a segurança em Compton Park para impedir a entrada de Arokodare no centro de treinos.

Entretanto, a equipa prepara o jogo particular frente ao Maidenhead United, marcado para esta quarta-feira. O avançado não integrou a comitiva que viajou com o restante plantel, que inclui os portugueses Mateus Mané, Rodrigo Gomes e Toti Gomes.

Já José Sá, também jogador no clube, continua ausente, uma vez que ainda se encontra a gozar o período de férias após a presença nos convocados da Seleção Nacional no Mundial de 2026.