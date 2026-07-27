Slavko Vinčić, árbitro da final do Mundial 2026, anuncia fim da carreira

O esloveno encerra uma carreira de quase três décadas na arbitragem depois de atingir o ponto mais alto da profissão: arbitrar a final do Campeonato do Mundo entre Espanha e Argentina.

Slavko Vinčić colocou um ponto final na carreira de árbitro internacional aos 46 anos. O anúncio foi feito pela Federação Eslovena de Futebol (NZS), apenas uma semana depois da final do Mundial de 2026, disputada entre Espanha e Argentina, no MetLife Stadium, em Nova Jérsia.

A nomeação para a final representou o momento mais marcante de um percurso iniciado há quase três décadas e que o transformou numa das figuras mais respeitadas da arbitragem europeia.

Na despedida, a federação eslovena destacou que Vinčić "termina a carreira no ponto mais alto do futebol mundial", tornando-se o primeiro árbitro da Eslovénia a dirigir uma final de um Campeonato do Mundo.

Uma carreira marcada por grandes competições

Internacional da FIFA desde 2010, Vinčić construiu um percurso sólido nas principais competições da UEFA e da FIFA.

Ao longo da carreira arbitrou encontros da Liga dos Campeões, Liga Europa, Campeonato da Europa e Mundial, tendo dirigido a final da Liga dos Campeões de 2024 entre Real Madrid e Borussia Dortmund, além de finais da Liga Europa e jogos decisivos do Mundial de Clubes.

Em 2026, foi escolhido pela FIFA para arbitrar a final entre Espanha e Argentina, encontro que terminou com a vitória espanhola por 1-0 e que ficou marcado pela elevada intensidade competitiva e pelas polémicas em torno de algumas decisões disciplinares.

Distinguido como o melhor árbitro do Mundial

Além da nomeação para a final, Vinčić recebeu reconhecimento internacional pelo desempenho ao longo da competição.

Segundo a Federação Eslovena de Futebol, foi distinguido pela International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) como o melhor árbitro do Mundial de 2026, encerrando a carreira com aquele que considera ser o maior reconhecimento da profissão.