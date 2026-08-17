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Após morte de Finlay Tarling, Federação Portuguesa de Ciclismo quer punir quem desobedeça às autoridades em provas na estrada

A proposta da FPC vem na sequência do trágico acidente durante a 87.ª Volta a Portugal, que vitimou o ciclista britânico de 19 anos, Finlay Tarling. 
Redação
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Após morte de Finlay Tarling, Federação Portuguesa de Ciclismo quer punir quem desobedeça às autoridades em provas na estrada

Cantor Lucas, da dupla Lucas & Matheus, morre em Portugal antes de atuar em Esposende

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A Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) exige que sejam incluídas no Código da Estrada punições por desobediência às autoridades em eventos desportivos disputados na via pública. 

A proposta da FPC vem na sequência do trágico acidente durante a 87.ª Volta a Portugal, que vitimou o ciclista britânico de 19 anos, Finlay Tarling. 

Cândido Barbosa, presidente da FPC, prestou declarações à margem da conferência de imprensa de balanço da corrida, no átrio da Câmara Municipal do Porto. 

"Estamos a pensar fazer uma proposta para que o Código da Estrada possa ter uma punição para quem não obedece a uma autoridade, para sensibilizarmos os automobilistas que, quando há desporto na via pública, a segurança é primordial", informou após a conclusão da 10.ª e última etapa da prova, na Avenida dos Aliados.

Embora as críticas à GNR, responsável pela sinalização da corrida, continuem, o responsável pela federação garante que as autoridades fizeram um “excelente trabalho”. A investigação às circunstâncias da morte de Tarling, que foi atropelado por uma carrinha exterior à prova que circulava em sentido contrário aos ciclistas, prossegue. 

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"Naturalmente que a segurança tem vindo a ser trabalhada pela União Ciclista Internacional na última década. É notável o trabalho feito: todos os avisos, todas as bandeiras, todas as sinalizações. É difícil controlar 1.500 quilómetros de prova, mas estamos disponíveis para reforçar a segurança", notou Cândido Barbosa, que garante que se está a trabalhar para uma melhor organização na edição da Volta a Portugal de 2027.

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