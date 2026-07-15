Lionel Messi fez o que só ele sabe fazer: Argentina está na final do Mundial e Inglaterra vai para casa desolada

A Inglaterra chegou a sonhar com o acesso à final, mas um golo aos 55 minutos não chegou para travar a reação argentina. Saiba como Scaloni e Messi consumaram a reviravolta que devolve a Argentina a uma final de Campeonato do Mundo.

A Argentina qualificou-se esta quarta-feira para a final do Mundial de futebol de 2026, ao vencer a Inglaterra por 2-1, com reviravolta, na segunda meia-final da competição, disputada em Atlanta, nos Estados Unidos.

A formação inglesa adiantou-se no marcador aos 55 minutos, com um golo de Anthony Gordon, após cruzamento de Morgan Rogers. A vantagem, no entanto, não resistiu à pressão final dos sul-americanos, que responderam com dois golos na fase decisiva da partida: primeiro por Enzo Fernández, aos 85 minutos, com um remate de fora da área, e depois por Lautaro Martínez, aos 90+2, de cabeça. Ambos os golos tiveram assistência de Lionel Messi, que se tornou o jogador com mais assistências em fases finais de Mundiais, um total de 12, mantendo-se também como o melhor marcador da competição, com 21 golos.

Como se chegou à reviravolta?

O primeiro tempo foi marcado por um jogo intenso e disputado fisicamente, sem que nenhuma das equipas conseguisse criar oportunidades claras de golo. Já na segunda parte, a Inglaterra adiantou-se no marcador, levando o selecionador alemão Thomas Tuchel a reforçar o setor defensivo numa tentativa de gerir a vantagem.

Do lado argentino, Lionel Scaloni foi ajustando a equipa para reforçar o ataque, uma aposta que acabaria por ser recompensada na reta final da partida. Apesar de várias defesas do guarda-redes inglês Jordan Pickford ao longo da segunda parte, a resistência inglesa cedeu nos últimos minutos, primeiro com o golo de Enzo Fernández e depois com o lance decisivo de Lautaro Martínez, já em período de descontos.

Argentina defronta Espanha na final

Com este resultado, a Argentina vai disputar a sétima final da sua história em Campeonatos do Mundo, medindo forças com a Espanha, que na terça-feira eliminou a França por 2-0. Será a primeira vez que as duas seleções se defrontam numa final de Mundial.

O jogo está agendado para domingo, dia 19 de julho, às 20h00 (hora de Lisboa), no Estádio MetLife, em East Rutherford, Nova Jérsia. No dia anterior, sábado, França e Inglaterra disputam o terceiro lugar, às 22h00 (hora de Lisboa).