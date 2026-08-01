António Silva deixa o Benfica: Bournemouth contrata central por 25 milhões

Benfica oficializa venda de António Silva ao Bournemouth por 25 milhões de euros fixos, mais cinco milhões por objetivos. Na nota enviada à CMVM, os encarnados revelam que o negócio total pode atingir os 30 milhões, retendo uma comissão de intermediação que pode chegar aos 9,5%.

O futebolista internacional português António Silva é reforço dos ingleses do Bournemouth, com o Benfica a oficializar este sábado a venda do central por 25 milhões de euros, mas cinco em variáveis.

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Bournemouth para a alienação da totalidade dos direitos do jogador António Silva, por um montante de 25 milhões de euros, acrescido de uma remuneração variável associada a objetivos, pelo que o montante global da transferência poderá atingir o montante de 30 milhões de euros”, referiu o clube, em nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na mesma nota, o clube lisboeta acrescenta que a Benfica SAD terá de pagar os serviços de intermediação, que podem “ascender a 9,5% do valor da transferência”.