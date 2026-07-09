Antigo futebolista internacional romeno Gabriel Muresan morre afogado aos 44 anos

Gabriel Muresan vestiu a camisola de clubes como o Gaz Metan, Gloria Bistrita, Cluj e Targu Mures. No estrangeiro representou as cores dos russos do Tom Tomsk.

O antigo jogador de futebol internacional romeno Gabriel Muresan morreu afogado num lago perto da cidade de Apold, onde cumpria agora com o cargo de presidente da câmara.

A informação foi avançada pela imprensa local e confirmada pela Federação de Futebol da Roménia.

"A Federação Romena de Futebol expressa as suas mais sinceras condolências à família, aos amigos e a todos os que conheceram Gabriel Muresan", pode ler-se na publicação.

O romeno, de 44 anos, foi nove vezes internacional, marcando presença em apuramentos para competições europeias e mundiais entre 2007 e 2011.

Também a UEFA se manifestou, prestando condolências pela morte prematura do antigo futebolista. “Mureșan conquistou nove jogos pela seleção do seu país e capitaneou o CFR Cluj, vencendo três títulos de liga durante um período bem-sucedido de seis anos no clube. Ele também participou da UEFA Champions League", recordam.

Também a Câmara de Apold, cidade da qual era autarca, manifestou o seu pesar. “A Câmara de Apold manifesta sua profunda tristeza com a notícia do falecimento do Sr. Gabi Muresan, prefeito e servidor devoto da nossa comunidade”, pode ler-se na publicação no Facebook, onde garantem que “a comunidade manterá sua memória viva e ficará grata por tudo o que ele fez pelo povo e pela comuna de Apold”.

Gabriel Muresan vestiu a camisola de clubes como o Gaz Metan, Gloria Bistrita, Cluj e Targu Mures. No estrangeiro representou as cores dos russos do Tom Tomsk.