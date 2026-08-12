Andebol português de luto: morreu Paulo Morgado, antigo guarda-redes do ABC e da Seleção

Paulo Morgado morreu aos 54 anos. O antigo guarda-redes fez toda a carreira no ABC de Braga e somou 102 internacionalizações pela Seleção Nacional.

Paulo Morgado, antigo guarda-redes do ABC de Braga e da Seleção Nacional de andebol, morreu esta quarta-feira, aos 54 anos, anunciou a Federação de Andebol de Portugal. O antigo internacional português foi vítima de complicações devido a um transplante de fígado.

Paulo Morgado foi uma das figuras de referência do andebol nacional e passou toda a carreira ao serviço do clube bracarense.

"Figura incontornável da história da modalidade em Portugal, Paulo Morgado passou toda a sua carreira ao serviço do ABC de Braga, com quem conquistou oito Campeonatos Nacionais, oito Taças de Portugal e seis Supertaças, aos quais importa acrescentar a participação histórica na Final da Taça dos Campeões Europeus, na época 1993/1994, onde enfrentou o TEKA Santander.", pode ler-se na nota.

Nascido em Luanda, em 1972, começou a jogar andebol no ABC e construiu no clube toda a sua carreira sénior. Entre 1981 e 2001, vestiu exclusivamente a camisola da formação de Braga, tornando-se uma das principais figuras da baliza do clube e da Seleção portuguesa.

ABC de Braga já reagiu

"O ABC de Braga comunica, com profundo pesar, o falecimento de Paulo Morgado, figura incontornável do andebol português e uma verdadeira lenda do Clube.", pode ler-se na publicação na rede social Instagram.

22 troféus conquistados pelo ABC

Ao serviço do ABC, Paulo Morgado conquistou oito Campeonatos Nacionais, oito Taças de Portugal e seis Supertaças.

Um dos momentos mais importantes da sua carreira aconteceu na época 1993/94, quando o ABC chegou à final da Taça dos Campeões Europeus, a principal competição europeia de clubes na altura.

A equipa portuguesa defrontou o TEKA Santander na final, num dos momentos mais marcantes da história do clube e do andebol português.

Mais de 100 internacionalizações por Portugal

Paulo Morgado também deixou uma marca importante na Seleção Nacional.

O antigo guarda-redes somou 102 internacionalizações pela equipa sénior portuguesa. Se forem contabilizadas também as presenças nos escalões de formação, o número chega às 130.

Representou Portugal em grandes competições internacionais, tendo participado nos Campeonatos do Mundo de 1997 e 2001 e no Europeu de 2000, disputado na Croácia.

Foi ainda internacional pelos sub-21, escalão pelo qual chegou a marcar um golo frente a Angola, em 1990.

Uma carreira terminada de forma prematura

Paulo Morgado colocou um ponto final na carreira em 2001, aos 29 anos, devido a um problema de saúde.

Na altura, o antigo guarda-redes sofreu uma tromboflebite na perna esquerda, que levou à interrupção da carreira desportiva. O próprio confirmou então que a saúde estava em primeiro lugar.

O afastamento aconteceu quando ainda era uma das principais referências da Seleção portuguesa. Anos depois, chegou a ser equacionado um eventual regresso à competição pelo ABC, mas acabou por não concretizar esse retorno.