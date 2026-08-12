Andebol português de luto: morreu Paulo Morgado, antigo guarda-redes do ABC e da Seleção

Paulo Morgado, antigo guarda-redes do ABC de Braga e da Seleção Nacional de andebol, morreu esta quarta-feira, aos 54 anos, anunciou a Federação de Andebol de Portugal. O antigo internacional português foi vítima de complicações devido a um transplante de fígado.
Paulo Morgado foi uma das figuras de referência do andebol nacional e passou toda a carreira ao serviço do clube bracarense.
"Figura incontornável da história da modalidade em Portugal, Paulo Morgado passou toda a sua carreira ao serviço do ABC de Braga, com quem conquistou oito Campeonatos Nacionais, oito Taças de Portugal e seis Supertaças, aos quais importa acrescentar a participação histórica na Final da Taça dos Campeões Europeus, na época 1993/1994, onde enfrentou o TEKA Santander.", pode ler-se na nota.
Nascido em Luanda, em 1972, começou a jogar andebol no ABC e construiu no clube toda a sua carreira sénior. Entre 1981 e 2001, vestiu exclusivamente a camisola da formação de Braga, tornando-se uma das principais figuras da baliza do clube e da Seleção portuguesa.
ABC de Braga já reagiu
"O ABC de Braga comunica, com profundo pesar, o falecimento de Paulo Morgado, figura incontornável do andebol português e uma verdadeira lenda do Clube.", pode ler-se na publicação na rede social Instagram.
22 troféus conquistados pelo ABC
Ao serviço do ABC, Paulo Morgado conquistou oito Campeonatos Nacionais, oito Taças de Portugal e seis Supertaças.
Um dos momentos mais importantes da sua carreira aconteceu na época 1993/94, quando o ABC chegou à final da Taça dos Campeões Europeus, a principal competição europeia de clubes na altura.
A equipa portuguesa defrontou o TEKA Santander na final, num dos momentos mais marcantes da história do clube e do andebol português.
Mais de 100 internacionalizações por Portugal
Paulo Morgado também deixou uma marca importante na Seleção Nacional.
O antigo guarda-redes somou 102 internacionalizações pela equipa sénior portuguesa. Se forem contabilizadas também as presenças nos escalões de formação, o número chega às 130.
Representou Portugal em grandes competições internacionais, tendo participado nos Campeonatos do Mundo de 1997 e 2001 e no Europeu de 2000, disputado na Croácia.
Foi ainda internacional pelos sub-21, escalão pelo qual chegou a marcar um golo frente a Angola, em 1990.
Uma carreira terminada de forma prematura
Paulo Morgado colocou um ponto final na carreira em 2001, aos 29 anos, devido a um problema de saúde.
Na altura, o antigo guarda-redes sofreu uma tromboflebite na perna esquerda, que levou à interrupção da carreira desportiva. O próprio confirmou então que a saúde estava em primeiro lugar.
O afastamento aconteceu quando ainda era uma das principais referências da Seleção portuguesa. Anos depois, chegou a ser equacionado um eventual regresso à competição pelo ABC, mas acabou por não concretizar esse retorno.