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"Vocês mereciam muito mais". Alemanha despede Julian Nagelsmann após eliminação histórica do Mundial

Julian Nagelsmann estava ao comando da seleção alemã desde setembro de 2023.
Redação
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"Vocês mereciam muito mais". Alemanha despede Julian Nagelsmann após eliminação histórica do Mundial
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Após a derrota histórica da Alemanha nos 16 avos de final, o selecionador alemão de futebol, Julian Nagelsmann, foi esta sexta-feira despedido.

"Decidiram [acionistas e conselho da DFB) hoje, por unanimidade e a pedido do presidente da DBF, rescindir imediatamente o contrato com o treinador da seleção nacional Julian Nagelsmann", refere a Federação Germânica de Futebol (DFB) no seu site oficial, acrescentando que irá iniciar negociações com Jürgen Klopp, antigo treinador do Liverpool, que já terá sinalizado uma “ampla disposição” para assumir o cargo.

Em comunicado, o órgão que tutela o futebol alemão explica que Nagelsmann já tinha pedido a exoneração do cargo “após o resultado dececionante no Mundial 2026”. Recorde-se que a Alemanha foi eliminada da competição na passada segunda-feira, após a vitória do Paraguai nas grandes penalidades.

"A decisão não foi fácil para mim, a minha prioridade sempre foi o sucesso da equipa. Depois de uma deceção tão amarga, merecem a oportunidade de um novo começo", referiu o treinador, citado pela federação.

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O técnico agradece ainda aos adeptos e lamenta a eliminação. "Um agradecimento especial também aos adeptos. Vocês sustentaram-nos, acreditaram em nós, deram-ns energia, mesmo em momentos difíceis. Entristece-me profundamente termo-vos dececionado e não termos conseguido dar-vos mais noites de futebol nesta Copa do Mundo. Vocês mereciam muito mais", sublinha.

Julian Nagelsmann estava ao comando da seleção alemã desde setembro de 2023.

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