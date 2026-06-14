Agente da polícia rouba as atenções na zona de fãs do Mundial ao dar espetáculo com uma bola de futebol

O Mundial 2026 está pronto para dar muito conteúdo no próximo mês - dentro e fora da quatro linhas.

Um agente da polícia de Boston surpreendeu os adeptos na "fan zone" do Mundial no estado de Massachusetts ao dar um verdadeiro espetáculo com uma bola de futebol. As imagens partilhadas nas redes sociais mostram vários adeptos a apoiarem o agente.

O Departamento da Polícia de Boston partilhou o vídeo, onde afirma em tom de brincadeira que os polícias têm uma "aparência um pouco diferente" enquanto decorre o Mundial 2026. "Os nossos polícias comemoraram ao lado dos adeptos, tanto internacionais como locais, durante o primeiro dia de competição!", pode ler-se.