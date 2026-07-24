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Adeptos argentinos pedem repetição da final do Mundial e lançam petição online

A iniciativa surgiu horas depois da final do Mundial de 2026 e acusa a arbitragem de ter influenciado o resultado. Apesar da mobilização nas redes sociais, a FIFA não prevê a repetição de jogos nestas circunstâncias.
Redação
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Adeptos argentinos pedem repetição da final do Mundial e lançam petição online
AFP

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A final do Mundial de 2026 terminou dentro das quatro linhas, mas a discussão continua fora dos relvados. Horas após a derrota da Argentina, milhares de adeptos recorreram à plataforma Change.org para pedir a repetição da partida, alegando que decisões da equipa de arbitragem tiveram influência direta no desfecho do encontro.

A petição, criada por uma adepta argentina, identificada pela SIC Notícias como Gisela Sánchez, rapidamente começou a somar assinaturas (já conta com mais de 80 mil) e tornou-se um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, alimentando o debate sobre o papel do VAR e da arbitragem na decisão do título mundial.

Adeptos contestam arbitragem

A iniciativa alega erros graves por parte da equipa de arbitragem liderada pelo esloveno Slavko Vinčić, apontando que essas decisões condicionaram o desfecho. Por esse motivo, pedem à FIFA que anule o resultado e ordene a repetição do jogo.

As críticas multiplicaram-se sobretudo nas redes sociais, onde circularam vídeos de lances analisados por adeptos e antigos jogadores, reacendendo uma discussão que já tinha marcado vários jogos da competição.

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FIFA não prevê repetição nestes casos

Apesar da mobilização online, a possibilidade de repetir a final é, na prática, inexistente.

Os regulamentos da FIFA apenas admitem a repetição de jogos em circunstâncias muito específicas, como falhas graves na aplicação das leis do jogo ou situações excecionais relacionadas com a organização da competição. Uma petição pública ou o descontentamento dos adeptos não constituem fundamento para alterar um resultado homologado.

Até ao momento, a FIFA não fez qualquer comentário sobre a iniciativa nem anunciou a abertura de qualquer procedimento relacionado com a final.

Há cerca de 21 anos, um encontro entre Uzbequistão e Bahrein, teve de ser repetido devido a um lance decisivo mal assinalado.

Fenómeno repete-se após grandes competições

Não é a primeira vez que adeptos recorrem a petições online para contestar resultados desportivos. Em 2022, adeptos franceses também criaram uma petição para repetir um jogo contra a Argentina por motivos de um penálti mal assinalado.

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Apesar da elevada adesão (cerca de 215 mil assinaturas) não houve qualquer repetição oficial da partida.

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