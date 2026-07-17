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A superstição que persegue os Mundiais de futebol: a "maldição de Mick Jagger" voltou a cumprir-se após o adeus a Inglaterra

Sempre que Mick Jagger aparece nas bancadas a apoiar uma seleção, muitos adeptos temem pelo pior. A história voltou a ganhar um novo capítulo no Mundial de 2026.
Redação
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A superstição que persegue os Mundiais de futebol: a "maldição de Mick Jagger" voltou a cumprir-se após o adeus a Inglaterra
AFP

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A “maldição de Mick Jagger” parecia estar a ser quebrada quando, na passada segunda-feira, Inglaterra não resistiu ao encanto de Lionel Messi e acabou por ser eliminada nas meias-finais do Mundial 2026. 

O que é a Maldição de Mick Jagger nos Mundiais?

Reza a lenda que a equipa apoiada pelo vocalista dos Rolling Stones nunca chega a vencer a competição, por mais longe que chegue. 

O jogo da Argentina Inglaterra contou com a presença do cantor de 82 anos no Estádio de Atlanta. Mas quais outros jogos comprovam a maldição?

Mundial 2010 - realizado na África do Sul 

Foi o primeiro onde os factos sustentavam a teoria. Mick Jagger apoiou três seleções: Inglaterra, Brasil e Estados Unidos. Nenhuma chegou a levantar o troféu, com Espanha a triunfar na África do Sul. 

Mundial 2014 - realizado no Brasil

Nesta altura, Mick Jagger declarou o apoio ao Brasil, país anfitrião, que acabou por sofrer a pior derrota da história, por 7 golos a 1 frente à Alemanha nas meias-finais - resultado para sempre conhecido como “Mineiraço”. Quem estava nas bancadas nesse jogo? O vocalista dos Rolling Stones.

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Mas também Portugal foi afetado pela maldição. Semanas antes do arranque da competição, os Rolling Stones estiveram em Lisboa, para um concerto no Rock in Rio. Nessa altura, Mick Jagger afirmou que Portugal seria campeão do mundo. 

Pois não só a equipa das quinas, comandada por Paulo Bento, não foi campeã, como foi eliminada na fase de grupos. Na mesma competição, Mick Jagger voltou o seu apoio para a Inglaterra, que perdeu frente à Itália e ao Uruguai, impedindo de avançar rumo ao título. 

Mundial 2018 - realizado na Rússia

2018 voltou a reacender a teoria. Mick Jagger esteve na Rússia a apoiar a Inglaterra nas meias-finais do Mundial de futebol. Quando parecia possível cumprir com o sonho, a seleção inglesa voltou a sofrer uma derrota por 2 golos a 1 frente à Croácia. Acabou num honroso quarto lugar - mas sem a vitória (mais uma vez).

Mundial 2026 - realizado nos Estados Unidos, Canadá e México

Este ano, a maldição parecia estar a ser quebrada. Mick Jagger esteve nas bancadas no jogo dos quartos de final, frente à Noruega. Apesar do receio dos adeptos ingleses, foram os vikings os eliminados, por 2 golos a 1. 

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Mas a maldição chegou, ainda que mais tarde. Mick Jagger voltou a marcar o seu apoio no jogo contra a Argentina, que daria um passe direto para a final, frente a Espanha. Mas o sonho voltou a cair por terra, com uma derrota nos minutos finais da partida.

Desde 1966 que Inglaterra não toca no troféu do Campeonato do Mundo. Nesse ano, a equipa recebeu a competição e derrotou a Alemanha Ocidental na final, por 4 golos a 2.

Temas

Mick Jagger
Inglaterra
Argentina
Mundial 2026
Futebol

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