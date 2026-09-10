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A noite dos campeões

O Campeonato da Europa de ralicross termina em Lousada com corridas noturnas. Vai ser um fim de semana de adrenalina e campeões
João Sena
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A noite dos campeões

Siri Hustvedt: "O Paul era muito teimoso e eu era muito sensível. Mas éramos tolerantes um com o outro"

Nada melhor do que o espetacular Circuito Internacional de Lousada para terminar uma época extremamente competitiva. Os quatro títulos europeus vão ser decididos, este fim de semana, sobre a linha de meta.

A prova organizada pelo Clube Automóvel de Lousada fica na história por ser a primeira corrida noturna de ralicross que faz parte do calendário internacional FIA. As corridas são realizadas num circuito com zonas de asfalto e terra e têm poucas voltas, o que obriga os pilotos a andar a fundo de princípio a fim, com lutas intensas, derrapagens espetaculares e vistosos saltos.

A jornada decisiva do Campeonato da Europa FIA Euro RX conta com 71 pilotos de 20 nacionalidades. Lousada prepara-se para um final de época emocionante, já que vão ser decididos os títulos europeus através de um formato inédito de jornada dupla, com duas finais por categoria.

Rali Cross Lousada 2026

Na categoria principal RX1, Andreas Bakkerud (Ford Fiesta) e Johan Kristoffersson (VW Polo) estão separados por um ponto e a luta pelo título promete ser emocionante com carros de 600 cv e tração integral, que aceleram de 0 a 100 km/h em 2 s. José Oliveira (Peugeot 208), João Ribeiro (Hyundai i20), António Sousa (Peugeot 208), Joaquim Machado (Renault Clio) e Leonel Sampaio (Peugeot 208) representam Portugal nesta categoria.

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No Euro RX3, o Rytis Gurklys (Audi A1) e Julien Meunier (Audi A1) vão decidir o título europeu em Lousada. A representação portuguesa é constituída por André Sousa (Audi A1), André Machado (Peugeot 208), Rogério Sousa (Ford Fiesta), Tiago Ferreira (Ford Fiesta) e Tiago Costa (Peugeot 208).

Lousada vai coroar os primeiros campeões europeus da história de RX4 e RX5. No Euro RX4, Andrea Benezet (Renault Clio) e Filip Melon (Peugeot 208) estão no centro da luta pelo título. Destaque para a presença do português Hélder Ferreira, que faz a sua estreia no Euro RX4 (Lancia Ypsilon Rally4 HF). No Euro RX5, Armin Raag (P-Tech Estfighter 2), Martin Juga (LifeLive TN11) e Diego Martínez (Speedcar Wonder R) decidem o título europeu em Lousada.

Rali Cross Lousada 2026

Os treinos livres realizam-se na sexta-feira. As corridas de qualificação têm lugar no sábado, às 12h50. A partir das 19h50 disputam-se as semifinais e as finais têm início pelas 21h07. No domingo, os pilotos regressam à pista a partir das 8h20 para a segunda jornada. As finais das diferentes categorias realizam-se entre as 17h37 e as 18h11. Os bilhetes para o Euro RX of Portugal estão disponíveis em https://cal.bol.pt/

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Temas

Automóvel
Lousada
Ralicross
Campeonato Europa
FIA Euro RX

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