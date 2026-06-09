"Não irás sozinho". Mulher de Diogo Jota escreve carta a Andy Robertson e a reação dele deixou o mundo em lágrimas

Rute Cardoso enviou uma mensagem ao internacional escocês depois de um gesto que ninguém esperava. A FIFA partilhou vídeo do momento em que Robertson a leu, e a reação dele diz tudo.

Há gestos que não precisam de explicação. Andy Robertson estava no momento mais feliz da carreira, a celebrar o apuramento da Escócia para o Mundial de 2026, quando decidiu parar tudo para recordar um amigo que já não está.

Rute Cardoso, mulher de Diogo Jota, soube. E respondeu.

A carta que escreveu ao internacional escocês foi divulgada pela FIFA no âmbito da série Letters That Unite, e o vídeo da reação de Robertson tornou-se, em poucas horas, impossível de ignorar.

Diogo Jota morreu a 3 de julho de 2025, num acidente de viação que também vitimou o irmão, André Silva. Tinha 28 anos. Ele e Robertson foram colegas no Liverpool FC durante anos, e partilhavam um sonho em comum: chegar a um Campeonato do Mundo.

O que Rute Cardoso escreveu

A carta começa com gratidão. E rapidamente se torna em algo muito maior.

"Escrevo-te com o coração cheio de gratidão e, acima de tudo, orgulho. O Diogo falava muitas vezes de ti. Da amizade que construíram, das batalhas que travaram juntos, dos desafios, das gargalhadas, das conversas sobre futebol… e sobre sonhos", escreveu Rute Cardoso.

O Mundial era um desses sonhos. Partilhado, alimentado lado a lado, nunca concretizado pelos dois ao mesmo tempo.

"Ao garantires o teu lugar no Mundial, não irás sozinho. Levarás o sonho dele contigo também."

E no final, três frases curtas que resumem tudo: "Obrigada por não te esqueceres dele. Obrigada por levares o Diogo contigo. Obrigada por transformares a dor da perda em força e em algo tão belo."

A reação que ninguém consegue ver sem se emocionar

A FIFA esteve presente quando Robertson leu a carta pela primeira vez. A câmara captou tudo.

O jogador ficou em silêncio por momentos. Depois falou, com a voz carregada: "É incrível que a Rute, com tudo o que está a passar, tenha tido tempo para me escrever esta carta."

Robertson lembrou que foi no Mundial de 2022 que a amizade com Diogo Jota se tornou algo mais profundo. "Falávamos muitas vezes sobre o que significaria estar no próximo Mundial. Esse era o objetivo de ambos."

Um objetivo que agora carrega sozinho, mas não em silêncio.

"Vou levá-lo comigo no coração. Não estou a jogar apenas por mim, estou a jogar pelos dois."

A carta, garantiu, vai acompanhá-lo durante toda a competição.