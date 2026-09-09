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A incrível evolução do padel em Portugal

Até há algum tempo, poder-se-ia pensar que estaríamos na presença de uma “febre” que acabaria por passar. Mas já não existem dúvidas: o padel chegou, venceu e veio para ficar.
André Cruz Martins
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A incrível evolução do padel em Portugal

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Os números atuais desta modalidade que se joga a pares, contra outra dupla, são impressionantes: 335 clubes e 1434 campos com licença ativa e 17960 atletas filiados.

Na década de 90 do século passado foram construídos os dois primeiros campos de padel em Portugal, no Lisboa Racket Centre, mas a modalidade introduziu-se verdadeiramente no nosso país com a vinda de uma empresa espanhola, a All Padel, que reconstruiu esses campos em 2003. Nesse ano, foi organizado o primeiro grande evento de padel no nosso país, com a presença de grandes jogadores da altura, como Fernando Belasteguin, Juan Martin Diaz, Juani Mieres e Carolina Navarro.

Foi no entanto um fenómeno esporádico e a modalidade só começou a ganhar visibilidade com o trabalho desenvolvido pela Federação Portuguesa de Padel, fundada em 2012. «Começámos com pouco mais de 20 atletas e apenas três clubes. O orçamento para todo o primeiro ano foi de 3 mil euros. Entretanto, em março de 2017, foi atribuído o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva à federação», recorda, à VERSA, Jean Paul Lares, vice-presidente da Federação Portuguesa de Padel. O organismo é liderado por Ricardo Oliveira, que assumiu o cargo em 2016 e, antes disso, já havia liderado a comissão instaladora da mesma federação, entre 2012 e 2016. Em fevereiro de 2025 foi reeleito para o seu terceiro mandato.

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No final de 2012, apenas 110 praticantes tinham licença ativa na Federação Portuguesa de Padel, em 2016 já eram 1831, um crescimento de cerca de 1500 por cento e que prosseguiu nos anos seguintes: 3152 em 2017, 4363 em 2018, 5165 em 2019 e 6632 em 2021.

«Entre 2016 e 2020 houve um primeiro ‘boom’ de crescimento, que, no entanto, foi travado pela pandemia. Depois tivemos um segundo ‘boom’ a partir de 2021, triplicando o número de clubes e atletas e quase triplicando o número de campos», destaca Jean Paul Lares.

Em 2022, o número de atletas federados subiu para 8990, chegou aos 11500 em 2023, aos 13371 em 2024 e aos 16145 em 2025. E, atualmente, já vai nos referidos 17960, correndo o risco de estarem desatualizados quando ler estas linhas.

Diversão e interação social

Jean Paul Lares encontra explicações simples para a enorme popularidade do padel. «No ténis são precisas imensas aulas para as pessoas se começarem a divertir, enquanto no padel, ao fim de 10 minutos, embora não se possa dizer que alguém já saiba jogar, certamente que já se diverte. É por isso que o padel tem uma taxa de retenção absurda, quando comparado com outros desportos», afiança, sublinhando ainda que «existe um contexto de competição para todas as idades, capacidades técnicas e físicas». Por outro lado, defende que «hoje em dia existe uma grande dificuldade para as pessoas interagirem em contextos seguros e os clubes de padel tornaram-se comunidades, dentro e fora dos centros urbanos».

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Evolução no contexto competitivo

Sofia Araújo é a jogadora portuguesa mais bem classificada no ranking mundial, encontrando-se no oitavo lugar, fruto de algumas vitórias que já obteve em torneios internacionais de elite do Premier Padel. Mas foi indiscutivelmente Ana Catarina Nogueira quem abriu as portas para a afirmação internacional de Portugal na modalidade, tendo também chegado ao oitavo lugar do ranking em setembro de 2019, depois de vencer o Madrid Master ao lado de Paula Josemaría. Hoje em dia, com 47 anos, ainda joga e em novembro, no Catar, deverá participar pela última vez no Campeonato do Mundo. Ela que é bicampeã nacional, em dupla com a jovem Clarinha Santos, de 19 anos.

«A Ana Catarina é o maior exemplo de dedicação e competitividade que já conheci. Se este for mesmo o seu último Mundial, desejo que se despeça com um grande resultado, pois merece», realça Jean Paul Lares. No setor masculino o português atualmente mais bem classificado no ranking é Nuno Deus, na 83ª posição.

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«A constante melhoria das infraestruturas tem sido fundamental para potenciar a formação de atletas, refletindo-se nos bons resultados internacionais que temos vindo a alcançar. E também temos apostado fortemente na formação de treinadores. No último Campeonato do Mundo a Seleção Nacional masculina ficou em terceiro lugar e a feminina em quarto. E fomos medalha de prata em masculinos no último Europeu», destaca o vice-presidente da Federação Portuguesa de Padel.

Será um desporto para ricos? 

O padel tem igualmente crescido no contexto escolar. «A federação já formou mais de 1000 professores de Educação Física na vertente do padel e temos entre 12 mil a 14 mil alunos por ano a praticar a modalidade nas escolas. Ainda existem poucos estabelecimentos de ensino com campos de padel, seria importante que mais fossem construídos», explica.

Quanto à recorrente acusação de que o padel é um desporto para ricos, Jean Paul Lares diz que «praticar qualquer modalidade exige um custo e se é verdade que alugar um campo pode não ser barato, existem muitas formas de praticar padel, sendo certo que sairá mais barato do que a mensalidade num ginásio».

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‘Quero ser das melhores do mundo’

Começou na dança quando era criança, aos 11 converteu-se ao padel e com 19 já é bicampeã nacional. Conheça esta «menina maluquinha», como a própria se descreve, que é um autêntico vulcão dentro de campo.

Clarinha Santos é a atual bicampeã nacional de padel, em dupla com Ana Catarina Nogueira. Tem apenas 19 anos, significando que é 28 anos mais nova do que a sua parceira. «É um sonho tê-lo conseguido com a minha idade. Mas continuo com os pés bem assentes no chão», garante, no início da sua conversa com a VERSA. E só tem elogios a fazer relativamente à jogadora com quem faz par. «Ela ensina-me tanto! Ter a possibilidade de jogar com alguém que já foi número 8 do ranking mundial e ganhou vários torneios internacionais é incrível! É sem dúvida um grande exemplo, aos 47 anos continua a ter grande rendimento. E também percebo que ela gosta de jogar comigo, sinto que ela gosta de ter uma menina maluquinha como eu por perto», atira.

Quando era criança, a grande paixão de Clarinha era a dança, até que aos 11 anos se direcionou para o padel. «Comecei por ver o meu pai a praticar a modalidade e, certo dia, experimentei jogar com ele.  Gostei muito e ele, na brincadeira, dizia ‘qualquer dia já não te consigo acompanhar’. E assim foi, ainda jogámos juntos dois ou três anos, mas a partir de então passei a ter um nível demasiado alto para ele», reconhece.

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A jovem bicampeã nacional tem bem claros os objetivos que pretende cumprir a curto e médio prazo. «Este ano, gostaria muito de atingir o top 80 mundial [atualmente está no número 113]. E quero chegar ao quadro dos grandes majors. Sei que é muito ambicioso da minha parte mas acho que poderei conseguir», projeta.

Descreve-se como «uma jogadora com bastante raça, agressiva e extraordinariamente persistente», reconhecendo que necessita de ganhar consistência no seu jogo. E será que o facto de ter sido campeã nacional lhe poderá trazer demasiada pressão para cima dos ombros? «Quero continuar a divertir-me, mas é incontornável não colocar pressão em cima de mim, até seria um pouco irresponsável da minha parte não o fazer, pois quero voltar a ser chamada à seleção nacional e, um dia, ser uma das melhores do mundo», confessa.

Viver só do padel? Ainda não...

Viver apenas do padel é que ainda não é possível. «Não consigo e tenho de agradecer muito aos meus patrocinadores e aos meus pais pela ajuda que me dão, permitindo que eu apenas jogue padel e estude [encontra-se  no segundo ano do curso de Gestão e Administração de Empresas em Madrid, onde reside], não tendo outros rendimentos», diz.

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Clarinha Santos justifica a opção por viver em Madrid, onde treina na Academia Diagonal, pelo facto de a capital espanhola «ser o epicentro do padel, havendo uma enorme quantidade de raparigas que se dedicam ao padel de competição, o que permite que se encontre mais parceiras para jogar». 

E como é uma “semana-tipo” de treinos da bicampeã nacional? «Normalmente tenho dois treinos de padel e um treino físico por dia. Se estiver numa fase em que não estou a competir num torneio, faço dois treinos físicos. Habitualmente viajo para os torneios às quintas-feiras e tento não fazer mais do que três  semanas seguidas com torneios, para não ficar muito desgastada», explica.

Quanto ao padel português, reconhece que «tem-se verificado uma grande evolução», sublinhando que tem sentido mais dificuldades em obter vitórias «pois no Campeonato Nacional qualquer jogadora pode ganhar a quem quer que seja». No entanto, entende que «falta algum espírito de equipa à Seleção Nacional; por vezes achamos que não conseguimos ir um pouco mais além, apesar de todas estarmos cada vez melhor».

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Fora do campo, pela sua descrição, é precisamente o oposto do vulcão que observamos em competição. «Aproveito quase todo o tempo livre que tenho para estar com a minha família e amigos, descansar e ir à praia», revela.

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