A incrível evolução do padel em Portugal

Até há algum tempo, poder-se-ia pensar que estaríamos na presença de uma “febre” que acabaria por passar. Mas já não existem dúvidas: o padel chegou, venceu e veio para ficar.

Os números atuais desta modalidade que se joga a pares, contra outra dupla, são impressionantes: 335 clubes e 1434 campos com licença ativa e 17960 atletas filiados.

Na década de 90 do século passado foram construídos os dois primeiros campos de padel em Portugal, no Lisboa Racket Centre, mas a modalidade introduziu-se verdadeiramente no nosso país com a vinda de uma empresa espanhola, a All Padel, que reconstruiu esses campos em 2003. Nesse ano, foi organizado o primeiro grande evento de padel no nosso país, com a presença de grandes jogadores da altura, como Fernando Belasteguin, Juan Martin Diaz, Juani Mieres e Carolina Navarro.

Foi no entanto um fenómeno esporádico e a modalidade só começou a ganhar visibilidade com o trabalho desenvolvido pela Federação Portuguesa de Padel, fundada em 2012. «Começámos com pouco mais de 20 atletas e apenas três clubes. O orçamento para todo o primeiro ano foi de 3 mil euros. Entretanto, em março de 2017, foi atribuído o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva à federação», recorda, à VERSA, Jean Paul Lares, vice-presidente da Federação Portuguesa de Padel. O organismo é liderado por Ricardo Oliveira, que assumiu o cargo em 2016 e, antes disso, já havia liderado a comissão instaladora da mesma federação, entre 2012 e 2016. Em fevereiro de 2025 foi reeleito para o seu terceiro mandato.

No final de 2012, apenas 110 praticantes tinham licença ativa na Federação Portuguesa de Padel, em 2016 já eram 1831, um crescimento de cerca de 1500 por cento e que prosseguiu nos anos seguintes: 3152 em 2017, 4363 em 2018, 5165 em 2019 e 6632 em 2021.

«Entre 2016 e 2020 houve um primeiro ‘boom’ de crescimento, que, no entanto, foi travado pela pandemia. Depois tivemos um segundo ‘boom’ a partir de 2021, triplicando o número de clubes e atletas e quase triplicando o número de campos», destaca Jean Paul Lares.

Em 2022, o número de atletas federados subiu para 8990, chegou aos 11500 em 2023, aos 13371 em 2024 e aos 16145 em 2025. E, atualmente, já vai nos referidos 17960, correndo o risco de estarem desatualizados quando ler estas linhas.

Diversão e interação social

Jean Paul Lares encontra explicações simples para a enorme popularidade do padel. «No ténis são precisas imensas aulas para as pessoas se começarem a divertir, enquanto no padel, ao fim de 10 minutos, embora não se possa dizer que alguém já saiba jogar, certamente que já se diverte. É por isso que o padel tem uma taxa de retenção absurda, quando comparado com outros desportos», afiança, sublinhando ainda que «existe um contexto de competição para todas as idades, capacidades técnicas e físicas». Por outro lado, defende que «hoje em dia existe uma grande dificuldade para as pessoas interagirem em contextos seguros e os clubes de padel tornaram-se comunidades, dentro e fora dos centros urbanos».

Evolução no contexto competitivo

Sofia Araújo é a jogadora portuguesa mais bem classificada no ranking mundial, encontrando-se no oitavo lugar, fruto de algumas vitórias que já obteve em torneios internacionais de elite do Premier Padel. Mas foi indiscutivelmente Ana Catarina Nogueira quem abriu as portas para a afirmação internacional de Portugal na modalidade, tendo também chegado ao oitavo lugar do ranking em setembro de 2019, depois de vencer o Madrid Master ao lado de Paula Josemaría. Hoje em dia, com 47 anos, ainda joga e em novembro, no Catar, deverá participar pela última vez no Campeonato do Mundo. Ela que é bicampeã nacional, em dupla com a jovem Clarinha Santos, de 19 anos.

«A Ana Catarina é o maior exemplo de dedicação e competitividade que já conheci. Se este for mesmo o seu último Mundial, desejo que se despeça com um grande resultado, pois merece», realça Jean Paul Lares. No setor masculino o português atualmente mais bem classificado no ranking é Nuno Deus, na 83ª posição.

«A constante melhoria das infraestruturas tem sido fundamental para potenciar a formação de atletas, refletindo-se nos bons resultados internacionais que temos vindo a alcançar. E também temos apostado fortemente na formação de treinadores. No último Campeonato do Mundo a Seleção Nacional masculina ficou em terceiro lugar e a feminina em quarto. E fomos medalha de prata em masculinos no último Europeu», destaca o vice-presidente da Federação Portuguesa de Padel.

Será um desporto para ricos?

O padel tem igualmente crescido no contexto escolar. «A federação já formou mais de 1000 professores de Educação Física na vertente do padel e temos entre 12 mil a 14 mil alunos por ano a praticar a modalidade nas escolas. Ainda existem poucos estabelecimentos de ensino com campos de padel, seria importante que mais fossem construídos», explica.

Quanto à recorrente acusação de que o padel é um desporto para ricos, Jean Paul Lares diz que «praticar qualquer modalidade exige um custo e se é verdade que alugar um campo pode não ser barato, existem muitas formas de praticar padel, sendo certo que sairá mais barato do que a mensalidade num ginásio».

‘Quero ser das melhores do mundo’

Começou na dança quando era criança, aos 11 converteu-se ao padel e com 19 já é bicampeã nacional. Conheça esta «menina maluquinha», como a própria se descreve, que é um autêntico vulcão dentro de campo.

Clarinha Santos é a atual bicampeã nacional de padel, em dupla com Ana Catarina Nogueira. Tem apenas 19 anos, significando que é 28 anos mais nova do que a sua parceira. «É um sonho tê-lo conseguido com a minha idade. Mas continuo com os pés bem assentes no chão», garante, no início da sua conversa com a VERSA. E só tem elogios a fazer relativamente à jogadora com quem faz par. «Ela ensina-me tanto! Ter a possibilidade de jogar com alguém que já foi número 8 do ranking mundial e ganhou vários torneios internacionais é incrível! É sem dúvida um grande exemplo, aos 47 anos continua a ter grande rendimento. E também percebo que ela gosta de jogar comigo, sinto que ela gosta de ter uma menina maluquinha como eu por perto», atira.

Quando era criança, a grande paixão de Clarinha era a dança, até que aos 11 anos se direcionou para o padel. «Comecei por ver o meu pai a praticar a modalidade e, certo dia, experimentei jogar com ele. Gostei muito e ele, na brincadeira, dizia ‘qualquer dia já não te consigo acompanhar’. E assim foi, ainda jogámos juntos dois ou três anos, mas a partir de então passei a ter um nível demasiado alto para ele», reconhece.

A jovem bicampeã nacional tem bem claros os objetivos que pretende cumprir a curto e médio prazo. «Este ano, gostaria muito de atingir o top 80 mundial [atualmente está no número 113]. E quero chegar ao quadro dos grandes majors. Sei que é muito ambicioso da minha parte mas acho que poderei conseguir», projeta.

Descreve-se como «uma jogadora com bastante raça, agressiva e extraordinariamente persistente», reconhecendo que necessita de ganhar consistência no seu jogo. E será que o facto de ter sido campeã nacional lhe poderá trazer demasiada pressão para cima dos ombros? «Quero continuar a divertir-me, mas é incontornável não colocar pressão em cima de mim, até seria um pouco irresponsável da minha parte não o fazer, pois quero voltar a ser chamada à seleção nacional e, um dia, ser uma das melhores do mundo», confessa.

Viver só do padel? Ainda não...

Viver apenas do padel é que ainda não é possível. «Não consigo e tenho de agradecer muito aos meus patrocinadores e aos meus pais pela ajuda que me dão, permitindo que eu apenas jogue padel e estude [encontra-se no segundo ano do curso de Gestão e Administração de Empresas em Madrid, onde reside], não tendo outros rendimentos», diz.

Clarinha Santos justifica a opção por viver em Madrid, onde treina na Academia Diagonal, pelo facto de a capital espanhola «ser o epicentro do padel, havendo uma enorme quantidade de raparigas que se dedicam ao padel de competição, o que permite que se encontre mais parceiras para jogar».

E como é uma “semana-tipo” de treinos da bicampeã nacional? «Normalmente tenho dois treinos de padel e um treino físico por dia. Se estiver numa fase em que não estou a competir num torneio, faço dois treinos físicos. Habitualmente viajo para os torneios às quintas-feiras e tento não fazer mais do que três semanas seguidas com torneios, para não ficar muito desgastada», explica.

Quanto ao padel português, reconhece que «tem-se verificado uma grande evolução», sublinhando que tem sentido mais dificuldades em obter vitórias «pois no Campeonato Nacional qualquer jogadora pode ganhar a quem quer que seja». No entanto, entende que «falta algum espírito de equipa à Seleção Nacional; por vezes achamos que não conseguimos ir um pouco mais além, apesar de todas estarmos cada vez melhor».

Fora do campo, pela sua descrição, é precisamente o oposto do vulcão que observamos em competição. «Aproveito quase todo o tempo livre que tenho para estar com a minha família e amigos, descansar e ir à praia», revela.