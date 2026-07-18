A grande festa do ténis volta ao Estoril

O Estoril Open começa este fim de semana, com a presença de alguns dos melhores jogadores do mundo em terra batida. É um regresso em grande ao circuito internacional.

O Estoril Open integra a Association of Tennis Professionals (ATP) na categoria World Tour 250 e decorre entre 18 e 26 de julho. A grande festa do ténis português reúne alguns dos melhores tenistas do mundo em terra batida e promete grandes duelos nos três courts do Clube de Ténis do Estoril.

O quadro de singulares tem 28 jogadores, 19 têm entrada direta de acordo com a classificação ATP, aos quais se juntam três wild cards, quatro qualifiers oriundos da fase de qualificação e dois eventuais special exempts (jogadores inscritos, mas que não possam disputar o qualifying por estarem em competição noutro torneio). A competição de pares conta com 16 equipas, 14 com entrada direta de acordo com a classificação ATP e dois wild-cards. O torneio tem um prize money de 612.620 euros; o vencedor recebe 93.175 euros e 250 pontos para o ranking mundial, a dupla de pares ganha 32.410 euros e 250 pontos. A título de curiosidade, o Estoril Open arrancou em 2015 com um prize money de 439 mil euros.

A qualidade dos tenistas é notável. Casper Ruud (12.º), Andrei Rublev (13.º), Luciano Darderi (16.º), Alejandro Davidovich Fokina (23.º) e Alejandro Tabilo (33.º) são os melhores no ranking ATP, mas não nos podemos esquecer de Hubert Hurkacz e Pablo Carreño-Busta, que já ganharam torneios Masters 1000 e estiveram no top 10 mundial. Stan Wawrinka é o tenista com melhor palmarés, com três títulos do Grand Slam, vitória na Taça Davis pela Suíça e uma medalha de ouro olímpica em pares com Roger Federer.

Há grande curiosidade para ver os jovens ‘lobos’ em ação, caso de Alexander Blockx (21 anos), ex-número um mundial de juniores e semifinalista do Masters 1000 de Madrid, Hamad Medjedovic (22 anos), vencedor do NextGen Finals em 2024, e Dino Prizmic (20 anos), campeão júnior de Roland Garros e carrasco de Novak Djokovic no Masters 1000 de Roma.

Em relação aos portugueses, Nuno Borges tem entrada direta pela sua posição no ranking (48.º). Jaime Faria (98.º) está garantido no quadro principal (via wild card ou entrada direta). O tenista regressou ao top 100 mundial na sequência do excelente desempenho em Roland Garros, onde ganhou cinco encontros e esteve a um set de se qualificar para os oitavos de final. Henrique Rocha já ganhou dois Challengers em 2026 e é outra presença nos courts do Estoril. Nuno Borges e Francisco Cabral, os dois melhores tenistas portugueses da atualidade, voltam a formar dupla na competição de pares com o objetivo de repetir a vitória alcançada em 2022.

O Estoril Open joga-se em terra batida, uma superfície macia e com características muito próprias. É um piso lento e escorregadio que favorece os especialistas na técnica de deslizar e no efeito topspin. Como é uma superfície lenta, os jogos são mais prolongados, o que beneficia os atletas em melhor forma física. Por outro lado, dá alguma vantagem aos jogadores de fundo de court, especialistas em trocas de bolas mais longas, e penaliza os jogadores ofensivos, que gostam de subir à rede.

A nova data do Estoril Open significa mais horas de luz natural, temperaturas elevadas e férias escolares, fatores que levaram a organização a fazer algumas alterações. A programação inclui as habituais sessões noturnas na quarta, quinta e sexta-feira. As meias finais de singulares, no sábado, e a final de singulares, no domingo, vão ser disputadas mais tarde, a partir das 17h30. «É uma edição histórica, porque é a primeira vez que vamos lidar com um posicionamento muito particular no calendário do ATP Tour. Nesse aspeto, a convivência com torneios com mais de um século e realizados em estâncias turísticas acaba por se ajustar perfeitamente ao espírito de Estoril e Cascais», salientou João Zilhão, diretor do torneio. «Conseguimos ter um conjunto de nomes particularmente relevante, tornando difícil antecipar um claro favorito. A combinação de jogadores experientes com jovens vedetas é aliciante», disse.

A 3LOVE, organizador da prova, espera mais de 43 mil espetadores ao longo dos nove dias e preparou animação nas bancadas com recurso a tecnologia digital. Além disso, vai haver muita atividade fora dos courts, com experiências gastronómicas e ações pensadas para toda a família.

Quem não puder deslocar-se ao Clube de Ténis do Estoril tem a possibilidade de acompanhar a prova nas diversas plataformas digitais do torneio (website e redes sociais). O TVI Player, a HBO Max e a Tennis TV vão transmitir em stream todos os encontros do Estádio Millennium e o V+ dá o último encontro do dia. A final de singulares é transmitida pela CNN Portugal e Eurosport.