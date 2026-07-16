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A fotografia que antecipou a história: Messi e Yamal reencontram-se na final do Mundial 19 anos depois de se conhecerem

Uma fotografia, duas gerações e um destino improvável. O resto da história escreve-se este domingo, na final do Mundial 2026.
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Há 19 anos, o fotógrafo Juan Monfort registou um momento que o tempo transformou em história: de um lado, uma estrela em ascensão, com um bebé ao colo que que viria a tornar-se uma das maiores figuras do futebol mundial. Domingo, ambos disputam a final do Mundial de 2026. 

O porquê das fotografias

Corria o ano de 2007. As fotografias tiradas naquela altura mostram tudo: Lionel Messi, o argentino então com 20 anos, estava a dar os primeiros passos como estrela do futebol quando aceitou fazer parte de um calendário de caridade organizado pelo jornal catalão Diario Sport, em parceria com a UNICEF. Lamine Yamal, na altura com poucos meses, foi o escolhido num sorteio no bairro de Roca Fonda, onde residia com a família. 

O encontro entre as atuais estrelas do futebol aconteceu no balneário da equipa visitante no Camp Nou. “Os astros alinharam-se quando Lamine conheceu Messi, mas foi muito difícil”, recordou Monfort em 2024 à Associated Press. “O Messi é muito introvertido e tímido. Ele entrou no balneário e encontrou uma banheira de plástico com água e um bebé lá dentro. No início, não sabia como lhe pegar [no bebé]”, continuou.

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Nas fotografias, aparece ainda a mãe do espanhol, Sheila Ebana. 

O resultado está à vista, nas fotografias recuperadas há cerca de dois anos, após a vitória de Espanha no Euro. 

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19 anos depois, Lionel Messi e Lamine Yamal são os protagonistas de uma final que promete proporcionar um dos melhores momentos do futebol atual. 

Espanha, que já tinha garantido um lugar na final da competição, após derrotar França na segunda-feira, por 2 golos a 0, descobriu na noite de terça-feira o seu adversário na luta pelo troféu. A Argentina, atual campeã, venceu Inglaterra nos últimos minutos de um jogo intenso, com Messi a fazer a diferença. 

A final do Mundial 2026 acontece no próximo domingo, dia 19 de julho, às 20h00 em Lisboa, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jérsia.

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