A carrinha de João Neves escondia uma surpresa. O gesto que está a conquistar os fãs

As imagens já tinham chamado a atenção, mas faltava saber o que estava por trás da escolha pouco habitual. João Neves não terá ido de carrinha para o treino por acaso e o conteúdo que transportava ajuda a explicar tudo.

João Neves deu que falar esta semana, depois de ter chegado ao centro de treinos do Paris Saint-Germain numa carrinha, o que surpreendeu os adeptos e tornou-se viral nas redes sociais.

Agora, parece ter surgido a explicação para a escolha do veículo. Segundo um adepto que acompanhou a chegada do jogador, a carrinha transportava centenas de artigos destinados às obras de caridade da Fundação PSG.

“Para informação, João Neves veio mesmo com uma van ao Campus, mas havia uma razão por trás de tudo isso. Uma razão que força ainda mais o respeito e demonstra o ser humano formidável que ele é. O duplo campeão da Europa tinha na traseira de sua van centenas de artigos que ele doou às obras de caridade da Fundação PSG!”, escreveu o adepto do clube francês no X.

A revelação mudou o tom das reações às imagens. O que inicialmente poderia parecer uma escolha insólita de transporte ganhou uma explicação solidária.

O mesmo adepto não poupou nos elogios ao internacional português: “Isso mostra o quão incrível, humilde que ele”.

Um gesto que foi além do futebol

A explicação está a gerar uma nova onda de elogios a João Neves nas redes sociais. A escolha da carrinha, inicialmente estranha num contexto onde é habitual ver os jogadores do PSG chegar em automóveis de luxo, tinha afinal uma finalidade concreta.

O episódio acrescenta assim uma nova dimensão às imagens que se tornaram virais e coloca o foco não no carro que João Neves conduz, mas naquilo que levava consigo.