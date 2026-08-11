A bola da polémica “Mão de Deus” vai ser leiloada e pode valer mais de 8 milhões de euros

Também a camisola de Maradona utilizada no jogo polémico foi leiloada em 2022, por um total de oito milhões de euros.

É um dos momentos mais marcantes do futebol, ainda hoje referido como uma das maiores polémicas do desporto. Agora, vai ganhar um novo destaque.

A bola que protagonizou o momento mais tarde aclamado de “Mão de Deus” vai ser leiloada em agosto, com um valor inicial de 2,2 milhões de euros.

O leilão será organizado pela Heritage Auctions, a maior leiloeira de artigos colecionáveis e a terceira maior casa de leilões do mundo, entre os dias 21 e 23 de agosto.

Embora o valor inicial já seja elevado, a expectativa é de que as licitações possam ultrapassar os 8,6 milhões de euros.

O que é a “Mão de Deus”?

Estávamos no ano de 1986. Decorria, naquele dia 22 de junho, o jogo da Argentina frente a Inglaterra, numa disputa pelos quartos de final do Mundial, na Cidade do México.

Aos 51 minutos de jogo, Diego Maradona, capitão argentino, desviou a bola com a mão para o fundo da baliza de Peter Shilton.

O árbitro Ali Bennaceur validou o golo e, curiosamente, foi Maradona quem batizou o lance mais tarde como “Mão de Deus”, o que muitos interpretaram como provocação.

A Argentina acabou por vencer a Inglaterra por 2 golos a 1, com o segundo golo também a ser marcado por Maradona - mas este foi considerado um dos melhores golos da história dos Mundiais.

A seleção argentina acabaria por levar o troféu para casa, após derrotar a República Federal Alemã na final.

Também a camisola de Maradona utilizada nesse jogo foi leiloada em 2022, por um total de oito milhões de euros.

Caso se confirmem as estimativas de licitação, a bola desse jogo poderá tornar-se numa das peças de futebol mais valiosas de sempre a serem leiloadas.