10 golos e um hat-trick: Inglaterra derrota França por 6-4 e conquista o terceiro lugar do Mundial 2026

O encontro que decidia o último lugar do pódio acabou por oferecer mais emoção do que muitos esperavam. Inglaterra e França protagonizaram um autêntico festival de futebol, com golos, reviravoltas e espetáculo do primeiro ao último minuto.

A Inglaterra terminou o Campeonato do Mundo de 2026 no terceiro lugar, depois de derrotar a França por 6-4, num encontro disputado no Hard Rock Stadium, em Miami. O jogo, que decidiu o último lugar do pódio, ficou marcado por um ritmo frenético, dez golos e uma exibição de luxo de Bukayo Saka, autor de um hat-trick.

A equipa orientada por Thomas Tuchel entrou determinada a esquecer a eliminação nas meias-finais frente à Argentina e construiu uma vantagem confortável ainda antes do intervalo. Declan Rice inaugurou o marcador logo aos dois minutos, Ezri Konsa ampliou aos 18 e Saka marcou por duas vezes antes do descanso, permitindo aos ingleses recolher aos balneários com uma vantagem de 4-0.

França reagiu, mas Inglaterra voltou a acelerar

A seleção francesa não desistiu e protagonizou uma recuperação impressionante na segunda parte. Kylian Mbappé reduziu a desvantagem pouco depois do reatamento e voltou a marcar mais tarde, enquanto Bradley Barcola também fez o gosto ao pé, recolocando os franceses na discussão do resultado.

Quando a França parecia aproximar-se de uma reviravolta, a Inglaterra voltou a mostrar eficácia ofensiva. Saka completou o hat-trick através de uma grande penalidade e Jude Bellingham marcou já nos descontos, praticamente sentenciando a partida. Ainda houve tempo para Ousmane Dembélé reduzir para o resultado final de 6-4, encerrando um dos jogos mais emocionantes de todo o campeonato.

Jogo entra para a história dos Mundiais

Além de garantir o terceiro lugar à Inglaterra, o encontro entrou para a história dos Campeonatos do Mundo. Segundo a Associated Press, tratou-se do jogo com mais golos desde o Mundial de 1982 e do encontro de atribuição do terceiro lugar com maior número de golos de sempre.

O grande destaque individual foi Bukayo Saka, que assinou um hat-trick decisivo e liderou o ataque inglês. Já do lado francês, Kylian Mbappé voltou a estar em evidência ao marcar dois golos, reforçando a sua candidatura à Bota de Ouro do torneio.

Despedida amarga para Didier Deschamps

A partida marcou também o fim da era Didier Deschamps à frente da seleção francesa. O treinador despediu-se após 14 anos no comando dos "Bleus", não conseguindo terminar o ciclo com uma vitória. Apesar da reação da França na segunda parte, a derrota deixou a equipa fora do pódio do Mundial 2026.

Para a Inglaterra, o triunfo representa o melhor resultado da seleção num Campeonato do Mundo desde a conquista do título em 1966 e permite fechar a competição com uma nota positiva, depois da desilusão sofrida nas meias-finais diante da Argentina.