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Troféu da cerimónia de abertura do Mundial no México tem assinatura portuguesa

A peça, com 10 metros de altura, foi desenvolvida por uma empresa sediada em Vila Nova de Gaia.
Redação
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“O meu telemóvel ouviu isto?”. Perceba porque é que os seus dispositivos parecem ouvir as suas conversas

Uma empresa portuguesa foi responsável pela produção do troféu apresentado na cerimónia de abertura do Mundial 2026, que decorreu no México. Trata-se de uma criação que está agora a ganhar destaque internacional.

A peça foi desenvolvida por uma empresa sediada em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, com apenas 12 pessoas, que assumiram o desafio de criar um dos elementos centrais da cerimónia inaugural.

A empresa, denominada Air Designers, demorou cerca de dois meses a terminar o projeto.

“Somos malucos o suficiente para aceitar este tipo de desafios”

Em declarações ao Observador, os responsáveis da empresa destacam a ambição do projeto e o carácter exigente do trabalho. este tipo de encomendas internacionais representa um reconhecimento do setor criativo e industrial português.

"Tirámos inspiração de tudo o que vimos no dia a dia e usámos a criatividade para juntar e construir o resultado final”, revelou Paloma Perrone, diretora de projetos.

"O que nos diferencia é que nós somos malucos o suficiente para aceitar este tipo de desafios e, a partir daí, inovar e conseguir cada vez mais atingir resultados difíceis”, afirmou.

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A peça esteve em destaque durante a cerimónia de abertura, que reuniu milhares de espectadores no estádio e milhões de telespectadores em todo o mundo, marcando o arranque simbólico da competição.

Mas este não é um caso isolado de participação portuguesa. Em 2022, a mesma empresa terá sido responsável pela mascote do fantasminha no Mundial de 2022 e pelo troféu da Taça das Nações Africanas.

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