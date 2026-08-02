Tim levado para o hospital após ter-se sentido mal depois do concerto dos Xutos & Pontapés em Penamacor

Foi assistido pelo INEM e transportado para o Hospital de Castelo Branco. Informação foi avançada pela banda nas redes sociais.

O vocalista dos Xutos & Pontapés, Tim, sentiu-se mal no final do concerto realizado na noite de sábado, em Penamacor, devido a um episódio de desidratação.

A informação foi avançada este domingo pela própria banda através de um comunicado publicado nas redes sociais, onde tranquiliza os fãs quanto ao estado de saúde do músico.

Assistido pelo INEM e transportado para o hospital

Segundo os Xutos & Pontapés, Tim foi assistido de imediato pela equipa do INEM presente no local e encaminhado depois para o Hospital de Castelo Branco, onde foi submetido a uma avaliação médica.

"No final do concerto de ontem, em Penamacor, o Tim sentiu-se indisposto devido a um episódio de desidratação."

A banda acrescenta que o cantor recebeu acompanhamento clínico logo após o incidente.

"Foi prontamente assistido no local pela equipa do INEM e, posteriormente, avaliado no Hospital de Castelo Branco."

Tim já está em casa

Os fãs podem, contudo, ficar descansados. Os Xutos & Pontapés garantem que o músico já regressou a casa e está a recuperar.

"O Tim encontra-se bem e já está em casa a recuperar."

No mesmo comunicado, a banda agradeceu as inúmeras mensagens recebidas nas últimas horas e deixou também uma palavra de reconhecimento às equipas que prestaram assistência.

"Agradecemos todas as mensagens e a preocupação de todos, assim como o apoio e profissionalismo da equipa do INEM, da organização e do Hospital de Castelo Branco".