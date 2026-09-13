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The Neighbourhood estão de volta: banda norte-americana regressou a Lisboa 12 anos depois

A banda norte-americana apresentou na MEO Arena, em Lisboa, temas do mais recente álbum, (((((((((ultraSOUND))))))), e alguns dos maiores sucessos que marcaram a carreira do grupo.
Redação
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Neves derreteu no Parlamento mas é gelo em Belém

Os The Neighbourhood regressaram este sábado, 12 de setembro, a Portugal para um concerto na MEO Arena, em Lisboa, integrado na digressão mundial “THE WOURLD TOUR”. A banda norte-americana apresentou o mais recente álbum, ((((((ultraSOUND)))))), lançado em novembro de 2025.

Quem são os The Neighbourhood?

Formados em 2011, na Califórnia, os The Neighbourhood são compostos por Jesse Rutherford, Zach Abels, Jeremy Freedman, Mikey Margott e Brandon Fried. O grupo ganhou notoriedade no universo indie com o álbum de estreia, I Love You., editado em 2013 e que inclui “Sweater Weather”, um dos maiores êxitos da banda e tema que chegou ao primeiro lugar da tabela Alternative da Billboard.

O regresso a Lisboa aconteceu depois de um período de cinco anos sem um álbum completo. O novo trabalho mantém a atmosfera sombria e melancólica que marcou a identidade dos The Neighbourhood, ao mesmo tempo que abre uma nova fase na carreira do grupo. A edição deluxe de ((((((ultraSOUND)))))) inclui ainda cinco temas inéditos.

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A noite contou com Nessa Barrett como artista de abertura. O concerto marcou o regresso dos The Neighbourhood a Portugal depois da estreia no país, em 2014.

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