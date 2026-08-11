Tem entre 12 e 29 anos? Pode visitar gratuitamente estes museus e monumentos esta quarta-feira

A iniciativa assinala o Dia Internacional da Juventude e permite aos jovens visitar gratuitamente vários espaços culturais do país.

Quem tem entre 12 e 29 anos vai poder aproveitar esta quarta-feira, para visitar gratuitamente vários museus e monumentos em Portugal.

A iniciativa acontece no âmbito do Dia Internacional da Juventude, celebrado anualmente a 12 de agosto, e resulta da adesão de várias entidades públicas e privadas às comemorações promovidas pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

De norte a sul do país, estão previstas entradas gratuitas, descontos e outras vantagens destinadas ao público jovem. As condições, contudo, não são iguais em todos os espaços.

Museus e monumentos abrem portas aos jovens

Entre as entidades que participam na iniciativa encontram-se equipamentos culturais ligados à rede de Museus e Monumentos de Portugal.

A gratuitidade permite aos jovens conhecer diferentes espaços culturais sem suportar o preço habitual do bilhete, numa iniciativa que pretende aproximar esta faixa etária do património e da cultura.

O IPDJ indica que as oportunidades abrangem jovens com idades entre os 12 e os 25 ou 29 anos, dependendo da entidade aderente.

Por isso, antes de visitar um determinado espaço, é importante confirmar qual é a faixa etária abrangida pela oferta.

Alguns dos espaços abrangidos

Entre os espaços abrangidos encontram-se monumentos como o Mosteiro dos Jerónimos, a Torre de Belém, o Panteão Nacional e o Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, o Palácio Nacional de Mafra, o Convento de Cristo, em Tomar, os mosteiros da Batalha e de Alcobaça e a Fortaleza de Sagres.

No Porto, por exemplo, está abrangido o Museu Nacional Soares dos Reis, enquanto em Guimarães os jovens podem visitar o Paço dos Duques de Bragança e o Castelo de Guimarães.

Também o Museu Nacional Machado de Castro, em Coimbra e o Museu Nacional Grão Vasco, em Viseu, fazem parte da rede de equipamentos culturais abrangidos.

No norte do país, a lista inclui ainda o Museu dos Biscainhos, em Braga, e o Museu de Alberto Sampaio, em Guimarães.

Nem todos os espaços estão disponíveis

Embora incluídos na rede, encontram-se temporariamente encerrados para obras o Museu Nacional de Arqueologia, o Museu Nacional do Traje, o Museu Nacional de Arte Antiga, o Museu Nacional do Azulejo, o Museu Nacional do Teatro e da Dança, todos em Lisboa, o Museu de Lamego e o Museu Rainha D. Leonor, em Beja.