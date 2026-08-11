Tem entre 12 e 29 anos? Pode visitar gratuitamente estes museus e monumentos esta quarta-feira

Quem tem entre 12 e 29 anos vai poder aproveitar esta quarta-feira, para visitar gratuitamente vários museus e monumentos em Portugal.
A iniciativa acontece no âmbito do Dia Internacional da Juventude, celebrado anualmente a 12 de agosto, e resulta da adesão de várias entidades públicas e privadas às comemorações promovidas pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).
De norte a sul do país, estão previstas entradas gratuitas, descontos e outras vantagens destinadas ao público jovem. As condições, contudo, não são iguais em todos os espaços.
Museus e monumentos abrem portas aos jovens
Entre as entidades que participam na iniciativa encontram-se equipamentos culturais ligados à rede de Museus e Monumentos de Portugal.
A gratuitidade permite aos jovens conhecer diferentes espaços culturais sem suportar o preço habitual do bilhete, numa iniciativa que pretende aproximar esta faixa etária do património e da cultura.
O IPDJ indica que as oportunidades abrangem jovens com idades entre os 12 e os 25 ou 29 anos, dependendo da entidade aderente.
Por isso, antes de visitar um determinado espaço, é importante confirmar qual é a faixa etária abrangida pela oferta.
Alguns dos espaços abrangidos
Entre os espaços abrangidos encontram-se monumentos como o Mosteiro dos Jerónimos, a Torre de Belém, o Panteão Nacional e o Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, o Palácio Nacional de Mafra, o Convento de Cristo, em Tomar, os mosteiros da Batalha e de Alcobaça e a Fortaleza de Sagres.
No Porto, por exemplo, está abrangido o Museu Nacional Soares dos Reis, enquanto em Guimarães os jovens podem visitar o Paço dos Duques de Bragança e o Castelo de Guimarães.
Também o Museu Nacional Machado de Castro, em Coimbra e o Museu Nacional Grão Vasco, em Viseu, fazem parte da rede de equipamentos culturais abrangidos.
No norte do país, a lista inclui ainda o Museu dos Biscainhos, em Braga, e o Museu de Alberto Sampaio, em Guimarães.
Nem todos os espaços estão disponíveis
Embora incluídos na rede, encontram-se temporariamente encerrados para obras o Museu Nacional de Arqueologia, o Museu Nacional do Traje, o Museu Nacional de Arte Antiga, o Museu Nacional do Azulejo, o Museu Nacional do Teatro e da Dança, todos em Lisboa, o Museu de Lamego e o Museu Rainha D. Leonor, em Beja.