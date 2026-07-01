“Stranger Things” vai ganhar vida em Braga com concerto especial da sua banda sonora

De notar que a banda sonora da série televisiva já recebeu um Emmy e foi duas vezes nomeada para os Grammy.

A série de sucesso "Stranger Things" vai chegar a Portugal em forma de notas musicais e Braga é a cidade que a vai acolher.

No dia 14 de novembro, os compositores norte-americanos Kyle Dixon e Michael Stein, autores da banda sonora do êxito de ficção científica, vão atuar no Theatro Circo.

De acordo com a informação divulgada pela sala bracarense, a dupla vai apresentar "a retrospetiva sonora completa que abrange as cinco temporadas da série 'Stranger Things'". "Para elevar a atuação a uma experiência totalmente imersiva, os músicos associaram-se ao artista visual MFO (Marcel Weber), para apresentarem um design minimalista, mas marcante, de luz e nevoeiro esculpido", pode ler-se no comunicado oficial.

De notar que a banda sonora da série televisiva já recebeu um Emmy e foi duas vezes nomeada para os Grammy.

Os preços dos bilhetes para o espetáculo têm um custo de 20 euros, sendo metade do preço para menores de seis anos.