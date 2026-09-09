Spice Girls reacendem rumores de regresso com vídeo misterioso

As Spice Girls surpreenderam os fãs com um vídeo enigmático que recupera “Wannabe”, o tema que lançou o grupo para o sucesso mundial. Uma mensagem anuncia novidades para esta quinta-feira e já alimenta rumores sobre uma possível reunião, nova música ou digressão

As Spice Girls voltaram a alimentar os rumores sobre um possível regresso aos palcos ou o lançamento de nova música. O grupo britânico publicou um misterioso vídeo nas redes sociais e anunciou novidades para esta quinta-feira, 10 de setembro.

A publicação dos perfis oficiais das Spice Girls é acompanhada pela icónica música “Wannabe”, o tema de 1996 que lançou o grupo para o estrelato mundial.

O vídeo foi gravado nas escadas do hotel onde as Spice Girls filmaram o videoclip de “Wannabe” e inclui uma referência particularmente enigmática. Surge um jornal que termina com uma pergunta dirigida aos fãs: “É fã das Spice Girls, sabe cantar e dançar? É um superfã, um colecionador, um melómano?”

A mensagem foi suficiente para desencadear uma onda de especulação nas redes sociais. Entre as teorias dos fãs estão uma eventual digressão de reunião, o lançamento de um novo álbum ou uma edição comemorativa dos 30 anos de “Wannabe”, assinalados em 2026.

Um anúncio que pode esconder mais do que uma reunião

O jornal mostrado no vídeo é o The Stage, publicação na qual as Spice Girls foram originalmente anunciadas em 1994. O conteúdo apresenta o lançamento de uma nova girlsband que iria substituir as Spice Girls.

Outro detalhe chamou a atenção dos seguidores: a publicação sugere que, para descobrir o anúncio na manhã seguinte, “não é necessário um disco, mas sim um leitor de vinil ou CD”.

Os fãs começaram também a analisar os elementos gráficos da mensagem. Alguns identificaram aquilo que parece ser um número de telefone no final da publicação. A interpretação avançada nas redes sociais aponta para a sequência “1009” como uma possível referência à data do anúncio, enquanto “061126” poderá corresponder a 6 de novembro.

Até ao momento, o grupo não esclareceu oficialmente o significado dos vários elementos do vídeo.

Victoria Beckham continua a ser a peça central dos rumores

As Spice Girls são uma das bandas femininas de maior sucesso da história da música popular. O grupo alcançou o primeiro lugar das tabelas britânicas e vendeu mais de 100 milhões de discos em todo o mundo.

A formação original era composta por Melanie Brown (Mel B), Melanie Chisholm (Mel C), Emma Bunton, Geri Halliwell e Victoria Beckham.

As quatro primeiras realizaram a última digressão das Spice Girls, em 2019, que incluiu 13 concertos em estádios no Reino Unido e na Europa. Victoria Beckham, por sua vez, não atua publicamente com o grupo desde a cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.

A possibilidade de uma reunião das cinco integrantes tem sido, por isso, um dos principais desejos dos fãs.

Os rumores ganharam novo fôlego em fevereiro, depois de Cruz Beckham, filho de Victoria Beckham, ter publicado um vídeo no qual surgia a cantar “Viva Forever” com quatro das integrantes das Spice Girls, incluindo Mel B.

Site oficial encaminha fãs para o vídeo

A expectativa aumentou ainda mais com o site oficial das Spice Girls. Ao entrar na página, o utilizador é encaminhado automaticamente para o vídeo enigmático e para um formulário de inscrição destinado a receber “as últimas notícias” do grupo.

Por enquanto, permanece a incógnita sobre o que será anunciado esta quinta-feira, às 13:00. Uma nova música, uma digressão ou uma celebração dos 30 anos de “Wannabe” estão entre as possibilidades especuladas pelos fãs, mas o grupo ainda não confirmou qualquer uma delas.

A resposta deverá ser conhecida com o anúncio prometido para 10 de setembro.