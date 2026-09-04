‘So Long’, aqui tão perto

Fischer-Z chegaram novos a velhos. Tocam esta sexta-feira à noite no Coliseu de Lisboa e no sábado na Casa da Música, no Porto.

Se o leitor julga que nunca ouviu os Fischer-Z, está quase de certeza enganado. So Long foi das canções pop mais tocadas nas rádios portuguesas nos anos 1980. Passou tantas vezes como Message in a Bottle, dos Police. Para a primeira geração de jovens a gozar da liberdade de costumes saída do 25 de abril, os ingleses John Watts e Sting foram os vocalistas de muitas noites de amor dentro de carros apertados, nas arribas da costa portuguesa.

Nesse tempo, os jovens juntavam 20 paus para comprar singles de 45 rotações dos seus ‘hits’ favoritos, em lojas históricas como a Motor, em Lisboa, a Tubitek, no Porto, a Galáxia, em Viana do Castelo, ou a Valentim de Carvalho, em todo o país. Essas canções, às vezes gravadas em cassetes piratas, trepavam como aranhas no programa Top + da RTP, única televisão que havia para todas as idades.

Os videoclipes influenciavam mais a moda juvenil do que as cadeias internacionais de roupa, que chegaram a Portugal mais tarde do que as catedrais de venda de discos. A primeira geração de teenagers portugueses vestia-se de ganga, fumava demais e dançava noite fora, manhã adentro, nas discotecas e nos concertos.

Em novembro de 1980, o chão de madeira do Coliseu dos Recreios tremeu, como num pequeno sismo, quando os Fischer-Z tocaram So Long. A plateia, cheia, sabia a letra de cor. Muitos inventavam novas palavras ao cantar em inglês, à época ainda longe de ser segunda língua oficial na pátria lusa. A festa repetiu-se no Pavilhão do Académico, no Porto, com o eco de betão a devolver tudo em dobro.

Hoje, isto parece banal. Em 1980, não era. O país ainda estava a descobrir que as bandas de capa do New Musical Express, da Bravo alemã e, quatro anos mais tarde, do português Blitz, também podiam vir cá tocar ao vivo. Ir a um concerto era um ato de confirmação. Os Fischer-Z, afinal, eram músicos reais, de carne e osso, dispostos a dar o litro, aos pulos, num palco português. Ainda por cima, tocavam umas coisas, o que não acontecia com todas as agremiações ‘Punk’ da época.

Portugal é um dos países onde alcançaram maior popularidade. Em maio de 1981, os Fischer-Z subiram à categoria de superestrelas, pela mão do mestre Júlio Isidro. Numa manhã de sábado tocaram para 50 mil pessoas no velhinho Estádio de Alvalade. Esteve lá toda a gente.

A música orelhuda que se ouviu entre os quinze e os vinte anos entrou pelos ouvidos e ficou para sempre agarrada à pele. Não se trata de nostalgia, mas de fisiologia pura e dura, até há estudos científicos sobre o assunto. No palco do coração, as canções dessa idade soam como despertadores, porque foram ouvidas na altura em que tudo aconteceu pela primeira vez. Aquela pequena legião de fãs dos Fischer-Z já se esqueceu do nome de muitos colegas de trabalho e até de alguns amores de uma noite só. Não se esqueceu, não poderia esquecer-se, do refrão de So Long.

O eterno adolescente

Sting envelheceu como o vinho do Porto. Acabou com os Police quando enchiam estádios. O disco ao vivo e o maravilhoso filme Bring on the Night mostram um vocalista de rock tão sonhador como teimoso e esforçado, a dedilhar o seu baixo rodeado de alguns dos melhores músicos do mundo. Levou a Pop ao encontro do Jazz. Passou a ser tomado a sério. Recebeu da rainha as insígnias de comendador da Ordem do Império Britânico. Hoje bebe o seu próprio vinho numa quinta na Toscana.

John Watts, com dois milhões de álbuns vendidos, também dissolveu os Fischer-Z no ponto mais alto, pouco depois do concerto de Alvalade. A editora ainda tentou oferecer-lhe milhões de libras para continuar. Ele achou que o nome lhe estava a engolir a identidade. Hoje conta que carregou no «botão de autodestruição». Cinco anos de gravações e digressões, sem pausar, tinham-no deixado exausto.

A carreira a solo não lhe correu mal de todo, mas só durou seis anos. Em 1987 fez o que jurara não fazer: recuperou o nome Fischer-Z, agora sem nenhum dos músicos originais, exceto uma contribuição episódica de Steve Skolnik, um dos fundadores. O disco chamou-se Reveal e deu-lhe o maior êxito da carreira: The Perfect Day. Afinal, a verdadeira identidade dele é que se estava a dissolver no nome próprio.

Por vício, vocação ou necessidade, John Watts continuou com o espírito na ‘New Wave’ e os pés firmes no modo Rock de estar na vida. Podemos apostar que, este fim de semana, vai beber imperiais em Lisboa e finos no Porto. Aos 71 anos, continua a repetir o que fazia aos 21: canções curtas, letras com gente lá dentro e uma desconfiança de estimação por quem manda. Nunca aprendeu a dourar a pílula, nem parece alguma vez ter tentado.

Esta noite, quarenta e seis anos depois, os Fischer-Z voltam ao Coliseu de Lisboa. Amanhã tocam pela primeira vez na Casa da Música do Porto. A digressão celebra os 50 anos da banda. A promotora UGURU garante que o concerto de Lisboa será o maior em 2026. Vai ser filmado, o que trará a informação que falta a este texto: será que os ‘teenagers’ de 1980 também chegaram novos a velhos?

Hoje é dia de estreia mundial de X-Ray Serenade, décimo quarto álbum da banda. Tem sete canções novas e quatro clássicos «reimaginados». Entre eles, claro, está So Long. Como soará agora, em palco, com os jovens até aos 77 anos, todos juntos, a dançar como aos 27?