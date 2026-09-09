Siri Hustvedt: "O Paul era muito teimoso e eu era muito sensível. Mas éramos tolerantes um com o outro"

Autora de poesia, romances e ensaio, no seu mais recente livro assume uma condição que sempre repudiou: a de companheira de vida de Paul Auster. Fantasmas – Um livro de memórias oferece um testemunho tocante da intimidade do casal.

Conheceram-se num recital de poesia em Nova Iorque em fevereiro de 1981. Ela tinha 26 anos e ia com um amigo da faculdade. «Vi um homem lindo com um casaco de cabedal preto, ombros curvados, expressão introspetiva, parado junto da saída. Na minha memória, ele tem uma cigarrilha ou um cigarro entre os dedos. Não me lembro de qual dos dois era. A minha atração por ele foi como que uma pancada na nuca». Nessa noite, passaram horas a conversar e acabariam por casar-se no ano seguinte. A relação entre Siri e Paul só terminaria com a morte dele, no dia 30 de abril de 2024, após um longo período de doença. Foi para preencher esse vazio que Siri Hustvedt escreveu Fantasmas – Um livro de memórias (ed. D. Quixote), um terno e comovente testemunho da relação, da doença e dos últimos dias do autor.

Ao lermos as páginas iniciais do seu livro, percebemos até que ponto uma pessoa se sente desamparada ao perder o marido ao fim de tantos anos de vida em comum. No seu caso, essa sensação de impotência e de desorientação que tão bem descreveu desapareceu gradualmente ou ainda persiste?

Já passaram mais de dois anos [desde a morte de Paul Auster], por isso é diferente. Acho que percebi isso enquanto escrevia as primeiras partes do livro. Houve um peso que me começou a sair dos ombros, e isso tem vindo a acontecer progressivamente. E sabe, não estava a brincar nem a exagerar quando falei sobre os problemas de memória. Sentia que precisava de escrever tudo ou as coisas iam desaparecer. Isso tem melhorado muito. Há alguma coisa no luto que produz uma espécie de choque fisiológico, e isso até está documentado. Não o mencionei no livro, mas vários artigos de neurociência referem que há uma parte do cérebro fortemente associada à memória, o hipocampo, que encolhe; mas, ao contrário do que acontece com a demência ou o Alzheimer, no luto essa parte do cérebro regenera-se. E eu realmente senti isso, que me lembro melhor. Ninguém está à espera, ou pelo menos eu não esperava, que os aspetos físicos do luto sejam tão dramáticos. Depois de ter publicado este livro, muitas pessoas têm-me dito: ‘O seu livro ajudou-me a compreender melhor o que a minha mãe’ – ou o pai – ‘estavam a viver’. Trata-se da perda do quotidiano, da perda da realidade diária, das nossas próprias percepções, porque tudo isso está relacionado com o nosso corpo-hábito, com a forma como, mesmo inconscientemente, vivemos em relação com outro ser humano. E quando isso termina há um choque.

A certa altura diz que é como perder um braço ou uma perna.

Essa metáfora da amputação, que o Paul também usou em Baumgartner, não é original. Na altura ele pediu-me informações sobre questões neurológicas, e falámos nisso. Por alguma razão, tanto o Paul como eu esquecemo-nos que esta discussão sobre a amputação está no Merleau-Ponty [filósofo francês].

Lembro-me muitas vezes do livro História da Minha Máquina de Escrever [de Paul Auster], até porque adoro máquinas de escrever. Depois do desaparecimento de Paul, os objetos pessoais dele proporcionaram-lhe algum tipo de conforto?

Toda a casa é uma espécie de zona de conforto para mim agora. Como refiro no livro, a casa é também ela uma arquitetura da memória, por isso não se trata especificamente de fetichizar objetos particulares, embora a máquina de escrever ainda esteja lá – não sei o que vou fazer com ela… mas não se preocupe, não a vou deitar fora [risos]. É mais o seguinte: os meus movimentos pelas divisões que partilhámos durante 30 anos funcionam agora como uma espécie de consolo. Não tenho altares nem nada do género…

Ainda sente a presença física de Paul depois destes dois anos?

Só senti uma vez. É um fenómeno neurológico que tento descrever no livro e não, nunca mais voltou. Mas há pessoas que continuam a sentir. Muitas pessoas vêm agora contar-me as suas histórias, como pode imaginar, e uma mulher cujo marido tinha falecido há apenas seis meses disse-me que tem uma alucinação táctil. Deita-se na cama à noite e sente-o a acariciá-la. E são sensações reais, concretas, não do género ‘ah, lembro-me tão bem de como era maravilhoso quando ele me tocava’. Ela garante que é o próprio toque, a sensação. Gostaria de ter sentido mais a presença de Paul, mas não senti. Houve essa explosão de êxtase, e depois foi como se tivesse consumido toda a energia. Acho que estas experiências alucinatórias também estão relacionadas com os sonhos e, claro, sonho com ele. Mas da presença real, nada. Mesmo o fumo, o cheiro das cigarrilhas que ele fumava, que durou algum tempo e foi diminuindo gradualmente. Por acaso estive em Madrid há pouco tempo e voltei a sentir, mas agora é muito mais raro.

Conheci uma senhora que, quando ficou viúva, me disse que estava sempre à espera que o marido metesse a chave à porta e entrasse em casa.

O marido dela morreu de repente ou lentamente?

Lentamente.

Ah… Então a minha tese não se confirma, porque estava a pensar que isso talvez aconteça às pessoas cujos cônjuges morrem rapidamente. É tão rápido que não têm tempo para se habituar e ficam à espera que o marido abra a porta de casa e entre. Acho que, no meu caso, estava tão determinada a que a minha consciência aceitasse esta morte, que nunca tive isso. Nunca tive aquela sensação de pensar ‘Ele está a subir as escadas’, ou algo do género.

E como são os sonhos?

Às vezes sei que ele está morto no sonho, e outras vezes não. Aconteceu-me o mesmo com o meu pai. E ficava a pensar: ‘Meu Deus, eu disse a toda a gente que ele está morto, e afinal não está. Como é que me posso ter enganado?’ [risos] Era uma fonte de tormento. Com o Paul é diferente, mas acho que se deve ao facto de ter tido uma relação mais complicada com o meu pai. Provavelmente acontecia isso porque certos aspetos da nossa relação não estavam resolvidos.

Liga aos sonhos, atribui-lhes importância?

Aos meus próprios sonhos? Alguma. Houve uma altura, depois da morte do Paul, em que comecei a sonhar muito… Ou melhor, todos sonhamos. Mas acho que aí comecei a lembrar-me melhor de alguns pormenores do que nos meses imediatamente a seguir à sua morte, em que acordava e não me lembrava de nada. Os sonhos mais fortes tendem a ficar na memória. E esses costumo anotá-los.

E tenta interpretá-los?

Às vezes. Não acho que os sonhos sejam destituídos de significado. Freud tinha razão nalgumas coisas e estava errado noutras. Ele próprio teve várias fases, aliás. Uma coisa que apareça num sonho não tem um significado universal. Tem um significado apenas para o sonhador. E podemos ver muito claramente como o material do dia ou dos dias anteriores ao sonho é reconfigurado num sonho, como um filme que vimos, uma frase que lemos, ou algum conteúdo emocional que é apresentado noutro corpo, numa casa diferente ou o que quer que seja. Às vezes consigo perceber de onde é que as coisas vêm.

Este livro aborda algumas das questões mais íntimas das nossas vidas, como o amor, a doença e a morte. Coisas que geralmente preferimos manter em privado. Não teve dúvidas em relação a partilhar tudo isto com os seus leitores?

Sei que algumas pessoas dizem isso. Acho que é importante não esquecermos que este é um livro que tanto conta como cala. Obviamente, eu não revelo tudo. Tinha um desejo enorme de escrever sobre o Paul e de trazer de novo à vida uma parte dele. Não o Paul Auster escritor, que as pessoas admiravam ou não, mas o meu Paul. Era um desejo de ressurreição. Queria-o de volta. Precisava de o fazer. E desde o início foi claro para mim que todo o livro tinha de se basear na intimidade e na honestidade. Fosse o que fosse que eu decidisse contar, tinha de satisfazer essas duas condições para não ser falso. Não estou a falar da verdade com V grande, falo da verdade que sei e como a recordo. Mas eu sabia que o livro se desmoronaria, que seria um livro morto à nascença, se não tivesse esses dois elementos: intimidade e honestidade.

A certa altura refere que desde a infância tinha enxaquecas ‘com aura’. É a aura em que eu estou a pensar? Uma espécie de auréola, como vemos nas pinturas?

Tanto as auras como as enxaquecas são muito variáveis. Eu própria tive muitas coisas diferentes. Umas vezes apareciam luzes, também tive uma espécie de névoa cinzenta que obstrui a visão. E uma coisa a que chamam visão donut, uma espécie de buraco no meio do espaço. Mas a experiência mais incrível que tive foram alucinações liliputianas. Vi um homenzinho e um boizinho cor-de-rosa, no chão, antes de uma enxaqueca.

Então há a dor e essas visões.

Primeiro a aura, e depois a dor. Escrevi um livro chamado The Shaking Woman or a History of My Nerves [A mulher Que Tremia ou Uma História dos Meus Nervos] em que também falo da minha história com a enxaqueca. Tive, digamos assim, algumas singularidades sensoriais desde que era criança. Isso influenciou e passou a fazer parte do meu percurso intelectual enquanto pessoa que se interessava pelo que significa ver. Como determinamos o que é alucinação e o que não é? Ou o que é delirante ou o que é ilusão?

Já leu o ensaio de Aldous Huxley sobre Percepção Extra-Sensorial?

Li Aldous Huxley, mas já foi há muito, muito tempo.

Ele tem esse ensaio em que fala sobre telepatia, pressentimentos, transmissão de pensamentos, etc...

O Huxley vem um pouco mais tarde, mas houve uma altura em que tanto nos Estados Unidos como na Europa se falou muito sobre as realidades psíquicas e a possibilidade de a consciência sobreviver à morte. Muitos intelectuais debruçaram-se sobre essas questões.

Mas isso está hoje muito desacreditado.

Completamente. A minha irmã, Asti, tem escrito sobre médiuns e está a estudar a história do espiritismo. E é exatamente isso. Era uma corrente intelectualmente respeitável no início do século XX. E mais tarde foi de certa forma suprimida, por não ser intelectualmente credível. Mas continua a haver, e sei isso pela minha irmã, pessoas muito inteligentes e educadas que estão interessadas neste fenómeno. Onde é que eu me posiciono no meio disto? Não sei. Não sou espiritualista, mas assumo sempre, sempre, uma postura de humildade intelectual. Nós, seres humanos, antes de mais, somos criaturas limitadas. Estamos limitados pelos nossos sentidos, etc. E não compreendemos muitas coisas, a começar por como funciona o universo.

Tem ascendência norueguesa e passou uma temporada na Noruega durante os seus anos de formação. Sente que essas raízes europeias moldaram o seu carácter?

Sem dúvida. E talvez agora, à medida que envelheço, o sinta ainda mais profundamente. Penso que crescer em duas línguas foi extremamente importante. Há sempre alguma coisa numa língua que não se pode dizer noutra, e também tem esta característica de ‘aqui e ali’ que nos faz compreender, mesmo em criança, que o que se vive num lugar não é necessariamente o que se vive no outro. Portanto, a ideia de realidades plurais tem mais força para as crianças bilingues. E, claro, os europeus habitam um território com várias línguas muito mais do que a maioria das pessoas nos Estados Unidos, embora o espanhol seja uma língua muito falada no nosso país. Mas o provincianismo e o bairrismo continuam muito fortes, e penso que tive a sorte de os evitar em parte porque a minha mãe era norueguesa e o meu pai falava norueguês, era filho de imigrantes. Acho que isso fez toda a diferença.

Sentia-se diferente dos seus vizinhos americanos, por exemplo?

Sim, sentia. Lembro-me de que era a única criança que comia sandes de sardinha. A nossa casa não era exatamente como a dos outros miúdos.

E essa temporada na Noruega, como foi?

Tinha 17 anos quando fui para lá viver com a minha tia e o meu tio durante um ano. E na primeira ou segunda semana, aconteceu-me uma coisa estranha: tive um sonho em norueguês com legendas em inglês.

[risos]

E lembro-me de pensar como o nosso inconsciente pode ser inteligente. Porque aquilo condensou a minha experiência de forma muito económica. É fantástico.

A Siri e o Paul conheceram-se num evento literário, numa época em que ambos escreviam poesia. Penso que foi T.S. Eliot quem disse que em jovem toda a gente escreve poesia. O difícil é continuar a escrever depois de nos tornarmos adultos. Será que a vida quotidiana, com as suas atividades prosaicas, como cozinhar, lavar a loiça e apanhar o autocarro para o trabalho, é inimiga da vocação poética?

Não, não acho. De forma alguma. Aliás, também sinto, e tento trazer isso para este livro, que o ritual da vida diária, sobretudo se vivermos na companhia de alguém, é parte essencial da intercorporeidade, para citar Merleau-Ponty – a relação entre o meu corpo e o corpo do outro. E, sabe, lavar a loiça e arrumá-la, cozinhar, comer, tudo isto é realmente o material ritual da vida doméstica, e é terrivelmente importante, terrivelmente importante. Não acho que seja inimigo da poesia.

Santa Teresa de Ávila até dizia qualquer coisa como: ‘Deus está presente entre os tachos’.

É isso mesmo. Gosto muito de Santa Teresa. A sua autobiografia é um livro belíssimo. Marcou-me profundamente.

Ainda a propósito de se terem conhecido num evento literário: esse mundo dos escritores em que se moviam não pode, por vezes, ser um pouco pretensioso e artificial?

[risos] Admito que sim. Uma vez eu e o Paul tivemos uma conversa sobre o facto de não se ganhar muito dinheiro a fazer poesia, como toda a gente sabe. Por causa disso, a inveja é mais frequente. A verdade é que, pelo menos, alguns romancistas conseguem ganhar dinheiro e acho que isso pode atenuar um bocadinho a inveja. Mas é curioso, há muita inveja e competição no mundo das artes, tal e qual como noutros mundos.

As pessoas preocupam-se com questões muito terrenas.

Sim. Mas com a maioria dos nossos amigos artistas e escritores, só nos divertíamos. Não falávamos sobre o nosso trabalho.

Não falavam sobre livros?

Falávamos de livros, mas porque nos davam prazer. ‘Gostei deste’ ou ‘devias ler aquele’, esse tipo de conversa entre amigos, não uma análise literária de um jantar formal.

Como num filme do Woody Allen. [risos]

Ele tinha a sua Nova Iorque que, na verdade, era um mundo construído artificialmente.

Não correspondia à Nova Iorque real?

A Nova Iorque real é muito mais caótica do que isso. Não é feita apenas por pessoas brancas, ricas e de classe média alta.

Lembro-me do pintor Lucian Freud dizer algo como: ‘Como gasto toda a minha paciência a fazer o meu trabalho, não me sobra nenhuma para o resto’.

Ele era bastante conhecido por isso.

Escrever também exige, por vezes, uma dedicação obsessiva. Sendo vocês os dois escritores, não havia momentos em que a convivência era difícil?

Nós dávamo-nos muito bem. Acho que a vantagem era que cada um sabia o que o outro estava a fazer. E não discutíamos o nosso trabalho todos os dias. Era em momentos específicos, em que ele queria ler para mim ou eu queria ler para ele para receber um comentário. Mas nenhum de nós... Tínhamos os nossos defeitos, e eu tentei descrever alguns deles. O Paul era muito teimoso e eu era muito sensível. Mas éramos bastante tolerantes um com o outro. Nenhum de nós era uma espécie de monstro furioso. Não, éramos mais bondosos do que isso. Penso que tínhamos um compromisso moral um com o outro, o que é importante. E, no casamento, considerávamo-nos absolutamente iguais. Há muitas figuras artísticas, como referi no livro, que usam o marido ou a mulher como se fosse uma ‘mantinha’ [que se vai buscar quando se precisa de conforto, e se tira quando já não se precisa]. Conhecemos muitos desses casais – e não estou a dizer que alguns deles não se saiam perfeitamente bem nesse papel. Mas não era o que queríamos para nós. Muitas vezes era a mulher que fazia esse papel, e não era, de certeza, o que eu queria.

E nunca havia aqueles pequenos conflitos em que um quer falar ou ir passear, enquanto o outro só quer trabalhar?

Nós tínhamos uma velha rotina que era a seguinte: acordávamos os dois mais ou menos à mesma hora, mas normalmente eu acordava mais cedo. Ia direita para a minha secretária, escrevia durante seis ou sete horas até ao início da tarde, e depois ficava a ler durante três ou quatro horas. O Paul tinha um horário um pouco diferente. Fazia uma pausa a meio do dia e depois normalmente voltava a escrever. Mas, claro, isso foi depois dos filhos. Quando tínhamos os filhos pequenos dividíamos as tarefas, levar, ir buscar e blá, blá, blá. Ainda bem que já não tenho essa vida hoje, porque não ia ter energia para tudo. A gente depois envelhece e não consegue acreditar em tudo o que fazia quando tinha 30 anos. Uau, aquilo era incrível! Tanto a gestão do dia-a-dia como tudo o que escrevi. Outra coisa boa é que nunca houve competição entre nós.

O estatuto de celebridade do Paul nunca foi um fardo?

Sempre me irritou imenso que tudo o que eu fizesse fosse dar ao Paul. Muitas pessoas ficavam a pensar que tudo o que eu sabia ou fazia era de uma forma ou de outra mérito dele. Mas ele não tinha culpa nenhuma. Isso em parte deve-se ao sexismo – esta ideia de que a mulher devia ser, sei lá, a ‘mantinha’, ou que não podia ter um intelecto à altura do do marido. O Paul sabia que isso me irritava. Mas ele não pensava dessa maneira, admirava-me e respeitava-me. E nos últimos dez anos do nosso casamento costumava dizer às pessoas: ‘A Siri é que é a intelectual da família’. Disse isso vezes sem conta. Ele estava absolutamente determinado a garantir que eu era reconhecida pelo que fazia e recebia aquilo a que tinha direito. Isso não nos afasta de uma pessoa, pelo contrário, faz com que a amemos.

Artisticamente falando, nunca se sentiu um pouco sufocada pelo sucesso dele?

Há dois lados nisso. Um deles é que, de certa forma, quando o Paul se tornou famoso por volta dos 40 anos – nós vivíamos juntos há seis – começou a ganhar dinheiro. E isso permitiu-me comprar a minha liberdade, de certa forma. A partir daí pude escrever mais e passar a ganhar dinheiro também. Tenho de me sentir grata por isso. E, como disse, o Paul nunca me tratou como inferior. Se me tivesse tratado assim, o casamento não teria durado.

A tragédia de Daniel [que morreu em abril 2022, aos 44 anos, poucos dias depois de ser acusado da morte da filha de dez meses por overdose] foi notícia em todo o mundo. Aqui em Portugal, por exemplo.

Estava por todo o lado. Até na Índia!

Deve ter sido uma coisa tremenda para vocês os dois. O Paul alguma vez se culpou a si próprio?

Não. O Paul não se sentiu culpado pela forma como agiu enquanto pai. E, se se tivesse sentido, teria sido totalmente perverso. Porque ele fez tudo o que podia. Só que não resultou. Mas acho que, neste livro, antes de mais, sabia que não podia escrever sobre o Paul, ou sobre nós, e fingir que essa história nunca tinha acontecido. Seria uma loucura, seria doentio. Assim, tinha de abordar isto de uma forma que também não magoasse outras pessoas na vida do Daniel, que não as envolvesse. Não tenho acesso às histórias delas, mas sabia exatamente o que Paul sentia. E eu tinha as minhas próprias histórias com o Daniel. Quando estava a analisar alguns materiais, encontrei aquela pequena banda desenhada que ele fez, que servia como parábola de algo que eu sabia sobre ele desde que era muito pequeno: ele escondia-se. E precisava de se esconder, de proteger o que quer que fosse a sua essência. E isso tornou-se algo terrível à medida que ele foi crescendo. E estava ligado ao vício. Verdadeiramente horrível. Senti que, pelo menos, usando algumas das suas próprias palavras, podia resgatá-lo dos tabloides e trazê-lo para um contexto mais humano. Não torna a situação melhor. Não estou a dizer que o que se passou não é horrível e grotesco. É horrível. Isso não vai mudar. Mas o Daniel era um ser humano. Eu amava-o. E o Paul amava-o, embora tenha ficado enfurecido quando soubemos o que aconteceu.

Alguma vez conseguiram identificar a origem de toda esta angústia de David?

Deixe-me dizer-lhe que sei muito sobre tudo isto. Dou aulas num seminário no departamento de psiquiatria da [universidade] Weill Cornell. Portanto, tenho uma longa história com estes temas. Mas o que não queria pôr no livro era especulação psiquiátrica. Acho que isso seria injusto. Uma pessoa pode ler, ler e ler sobre cada aspeto, a partir de ângulos diferentes – a genómica, o que é o vício, como funciona, tanto no cérebro como sociologicamente, blá, blá, blá. Pode ler todo o tipo de material. E mesmo assim não vai encontrar uma explicação satisfatória. Não encontra. Essa foi uma viagem que fiz dentro de mim. Sobre a qual refleti bastante. Mas isso não ia entrar no livro. Agora, claro que tenho algumas ideias.

Durante a doença de Paul, tiveram medo que ele perdesse a capacidade de escrever?

Durante a doença ele não escreveu, a não ser aquelas ‘Cartas para Miles’ [o neto] no final. Mas também não tinha nenhuma ideia brilhante para um livro. Por isso, não era como se estivesse a ser impedido de cumprir algum desígnio importante.

O romance Baumgartner…

Já o tinha terminado.

Parece um pouco uma despedida, não é?

Quando ele estava a terminar o livro, sabia que estava doente. E acho deu aquele final ao livro, que é muito ambíguo – o protagonista morreu ou está vivo? – por causa dos seus próprios sentimentos sobre se estava perto do fim da vida ou se iria sobreviver. Foi assim que o interpretei, mesmo na altura.

Já se perguntou o que Paul teria achado de Fantasmas?

Claro. Ele teria adorado. Teria apreciado a estrutura que lhe dei. Teria admirado os momentos de linguagem verdadeiramente poética. Ele teria adorado este livro, embora eu revele alguns dos seus defeitos e coisas do género. Mas são contados com amor. Não com hostilidade.