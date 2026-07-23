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Santamaria ganham em tribunal e voltam a poder cantar dois dos seus maiores êxitos

A Justiça deu razão à banda e levantou o impedimento que, desde novembro de 2025, proibia os Santamaria de interpretar ao vivo Eu Sei, Tu És e Não Dá P'ra Viver Sem Ti. O grupo celebra a decisão e afirma que "foi feita justiça".
Redação
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Costuma fechar a porta à chave antes de dormir? Há um motivo forte para repensar este hábito

Os Santamaria anunciaram esta quarta-feira que venceram o processo judicial que os impedia de interpretar em público dois dos maiores êxitos da sua carreira. A decisão, proferida a 20 de julho, determina o fim da restrição que estava em vigor desde novembro de 2025.

A informação foi partilhada pela banda através de um comunicado publicado nas redes sociais.

"É com imensa alegria e emoção que vos damos conta de que foi proferida, no dia 20/07/2026, decisão judicial que declarou cessado o impedimento que nos obrigava a não interpretar em público os temas 'Eu Sei, Tu És' e 'Não Dá P'ra Viver Sem Ti'. Foi feita justiça!", escreveram.

Banda agradece apoio dos fãs

No mesmo comunicado, os Santamaria deixaram uma mensagem de agradecimento a todos os que acompanharam o processo e demonstraram apoio ao longo dos últimos meses.

"Nos momentos mais difíceis, foi a vossa força que nos manteve de pé. Esta vitória é tão nossa como vossa", sublinharam.

Processo opunha banda à viúva de Tony Lemos

O litígio dizia respeito aos direitos sobre as canções e opunha os Santamaria à viúva de Tony Lemos, fundador da banda, que morreu em 2020.

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Com a decisão agora conhecida, os temas Eu Sei, Tu És e Não Dá P'ra Viver Sem Ti poderão voltar a fazer parte dos concertos do grupo, pondo fim a um dos processos judiciais mais mediáticos da história recente da banda.

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