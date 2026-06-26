Rock in Rio Lisboa: horários, transportes e todas as dicas para aproveitar o festival

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O segundo fim de semana de um dos maiores festivais de música em Portugal está a chegar e vale a pena assistir a cada um dos concertos do cartaz.
Já são conhecidos todos os horários dos dias 27 e 28 de junho, com Rod Stewart e 21 Savage como cabeças de cartaz.
Como chegar ao festival?
Antes de saber os horários, deve saber como chegar ao Parque Tejo, onde se realiza pela segunda vez o Rock in Rio Lisboa.
Levar carro poderá não ser a melhor solução, uma vez que o trânsito está significativamente condicionado e poderá ter de andar mais do que desejava.
A melhor maneira será usar os transportes públicos. O festival proporciona um shuttle da Carris, que o leva desde a Gare do Oriente até ao Parque Papa Francisco. Funciona entre as 12h00 e as 03h00, sendo que no sábado, o horário estende-se até às 04h00. Pode adquirir o bilhete no site oficial do festival ou na aplicação Navegante, por quatro euros.
O metro pode também ser uma boa opção: o Metropolitano de Lisboa vai prolongar o serviço das linhas Verde e Vermelha nas noites de 27 e 28 de junho: até às 04h00 e 03h00 da madrugada, respetivamente. A estação Oriente é a mais próxima do local do festival.
A estação de comboios de Sacavém é a entrada mais próxima do Rock in Rio e a CP - Comboios de Portugal oferece também um horário prolongado nestes dias para a chegada e saída em segurança da Cidade do Rock.
O que pode ou não levar para dentro do recinto
É permitido levar:
Telemóvel (pode ter o bilhete apenas digital)
Documento de identificação;
Dinheiro ou cartão de pagamento;
Medicamentos acompanhados de atestado médico;
Copos reutilizáveis (desde que tenham a capacidade visível);
Alimentos para consumo pessoal: até quatro peças por pessoa e acondicionados em sacos de plástico;
Garrafas de água até 0,5 litros.
O que não é permitido:
Bebidas alcoólicas;
Recipientes de vidro ou metal;
Garrafas de grandes dimensões;
Latas de bebida ou spray;
Capacetes;
Chapéus de chuva;
Selfie sticks e tripés;
Drones;
Colunas de som e lasers;
Veículos de mobilidade pessoal;
Armas ou objetos perigosos;
Substâncias ilícitas;
Mochilas e malas de grandes dimensões;
Power banks maiores do que um telemóvel;
Embalagens de líquidos com mais de 100 ml;
Animais, exceto cães de assistência.
Dia 27 de junho (sábado):
Palco Mundo
4 Non Blondes: 16h25 às 17h25
Shaggy: 18h25 às 19h25
Cyndi Lauper: 20h40 às 21h40
Rod Stewart: 22h40 às 00h25
Palco Super Bock
SYRO: 15h00 às 16h00
The Wailers: 17h25 às 18h25
Joss Stone: 19h40 às 20h40
Belo: 21h40 às 22h40
Palco Music Valley
Jafumega: 15h00 às 16h00
UHF: 17h25 às 18h25
GNR: 19h40 às 20h40
Xutos & Pontapés: 21h40 às 22h40
BacanaPlay Digital Stage
Vamos Viajar na Maionese: 15h15 às 16h10
Melly: 16h25 às 17h25
Desafio Rui Unas Canta Se Souberes: 17h40 às 18h10
Bento Gil: 18h25 às 19h25
Vítor Sá, Dário Guerreiro e Rodrigo Correia: 19h40 às 20h25
Bia Caboz: 20h40 às 21h40
ULAS: 00h00 às 00h45
Bateu Matou Liveshow: 01h00 às 02h00
O dia 27 de junho conta ainda com uma novidade devido ao maior evento de desporto a acontecer em simultâneo: o jogo de Portugal frente à Colômbia vai ser transmitido no Palco Mundo, bem como na Arena Música e Futebol, na madrugada de domingo, entre as 00h30 e as 02h15.
Dia 28 de junho (domingo)
Palco Mundo
Matuê: 17h00 às 18h00
Rema: 19h00 às 20h00
Central Cee: 21h15 às 22h15
21 Savage: 23h15 às 00h45
Palco Super Bock
Karetus: 16h00 às 17h00
Valete: 18h00 às 19h00
Lola Índigo: 20h15 às 21h15
CeeLo Green: 22h15 às 23h15
Palco Music Valley
Irina Barros: 18h00 às 19h00
Carlão: 20h15 às 21h15
Filipe Ret: 22h15 às 23h15
DENNIS: 01h00 às 02h00
BacanaPlay Digital Stage
Elyas: 15h00 às 15h45
Mónica Vale do Gato, Joana Miranda e Isabel Viana: 16h00 às 16h45
DJ Big & DJ Glue: 17h00 às 18h00
Más Influências: 18h15 às 18h45
King Bigs: 19h00 às 20h00
Carlos Vidal: A Petição: 20h15 às 21h00
Rima.pt: 21h15 às 22h15
Em ambos os dias, poderá contar com a novidade deste ano: o espetáculo "The Flight". Às 19h25 de sábado e às 20h00 de domingo, pode desfrutar de um espetáculo de manobras sincronizadas com cinco aviões a pintarem os céus do Parque Tejo.