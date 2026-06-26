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Rock in Rio Lisboa: horários, transportes e todas as dicas para aproveitar o festival

Já são conhecidos todos os horários dos dias 27 e 28 de junho, com Rod Stewart e 21 Savage como cabeças de cartaz.
Redação
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O segundo fim de semana de um dos maiores festivais de música em Portugal está a chegar e vale a pena assistir a cada um dos concertos do cartaz.

Já são conhecidos todos os horários dos dias 27 e 28 de junho, com Rod Stewart e 21 Savage como cabeças de cartaz.

Como chegar ao festival?

Antes de saber os horários, deve saber como chegar ao Parque Tejo, onde se realiza pela segunda vez o Rock in Rio Lisboa.

Levar carro poderá não ser a melhor solução, uma vez que o trânsito está significativamente condicionado e poderá ter de andar mais do que desejava.

A melhor maneira será usar os transportes públicos. O festival proporciona um shuttle da Carris, que o leva desde a Gare do Oriente até ao Parque Papa Francisco. Funciona entre as 12h00 e as 03h00, sendo que no sábado, o horário estende-se até às 04h00. Pode adquirir o bilhete no site oficial do festival ou na aplicação Navegante, por quatro euros.

O metro pode também ser uma boa opção: o Metropolitano de Lisboa vai prolongar o serviço das linhas Verde e Vermelha nas noites de 27 e 28 de junho: até às 04h00 e 03h00 da madrugada, respetivamente. A estação Oriente é a mais próxima do local do festival.

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A estação de comboios de Sacavém é a entrada mais próxima do Rock in Rio e a CP - Comboios de Portugal oferece também um horário prolongado nestes dias para a chegada e saída em segurança da Cidade do Rock.

O que pode ou não levar para dentro do recinto

É permitido levar:

  • Telemóvel (pode ter o bilhete apenas digital)

  • Documento de identificação;

  • Dinheiro ou cartão de pagamento;

  • Medicamentos acompanhados de atestado médico;

  • Copos reutilizáveis (desde que tenham a capacidade visível);

  • Alimentos para consumo pessoal: até quatro peças por pessoa e acondicionados em sacos de plástico;

  • Garrafas de água até 0,5 litros.

O que não é permitido:

  • Bebidas alcoólicas;

  • Recipientes de vidro ou metal;

  • Garrafas de grandes dimensões;

  • Latas de bebida ou spray;

  • Capacetes;

  • Chapéus de chuva;

  • Selfie sticks e tripés;

  • Drones;

  • Colunas de som e lasers;

  • Veículos de mobilidade pessoal;

  • Armas ou objetos perigosos;

  • Substâncias ilícitas;

  • Mochilas e malas de grandes dimensões;

  • Power banks maiores do que um telemóvel;

  • Embalagens de líquidos com mais de 100 ml;

  • Animais, exceto cães de assistência.

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Dia 27 de junho (sábado):

Palco Mundo

  • 4 Non Blondes: 16h25 às 17h25

  • Shaggy: 18h25 às 19h25

  • Cyndi Lauper: 20h40 às 21h40

  • Rod Stewart: 22h40 às 00h25

Palco Super Bock

  • SYRO: 15h00 às 16h00

  • The Wailers: 17h25 às 18h25

  • Joss Stone: 19h40 às 20h40

  • Belo: 21h40 às 22h40

Palco Music Valley

  • Jafumega: 15h00 às 16h00

  • UHF: 17h25 às 18h25

  • GNR: 19h40 às 20h40

  • Xutos & Pontapés: 21h40 às 22h40

BacanaPlay Digital Stage

  • Vamos Viajar na Maionese: 15h15 às 16h10

  • Melly: 16h25 às 17h25

  • Desafio Rui Unas Canta Se Souberes: 17h40 às 18h10

  • Bento Gil: 18h25 às 19h25

  • Vítor Sá, Dário Guerreiro e Rodrigo Correia: 19h40 às 20h25

  • Bia Caboz: 20h40 às 21h40

  • ULAS: 00h00 às 00h45

  • Bateu Matou Liveshow: 01h00 às 02h00

O dia 27 de junho conta ainda com uma novidade devido ao maior evento de desporto a acontecer em simultâneo: o jogo de Portugal frente à Colômbia vai ser transmitido no Palco Mundo, bem como na Arena Música e Futebol, na madrugada de domingo, entre as 00h30 e as 02h15.

Dia 28 de junho (domingo)

Palco Mundo

  • Matuê: 17h00 às 18h00

  • Rema: 19h00 às 20h00

  • Central Cee: 21h15 às 22h15

  • 21 Savage: 23h15 às 00h45

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Palco Super Bock

  • Karetus: 16h00 às 17h00

  • Valete: 18h00 às 19h00

  • Lola Índigo: 20h15 às 21h15

  • CeeLo Green: 22h15 às 23h15

Palco Music Valley

  • Irina Barros: 18h00 às 19h00

  • Carlão: 20h15 às 21h15

  • Filipe Ret: 22h15 às 23h15

  • DENNIS: 01h00 às 02h00

BacanaPlay Digital Stage

  • Elyas: 15h00 às 15h45

  • Mónica Vale do Gato, Joana Miranda e Isabel Viana: 16h00 às 16h45

  • DJ Big & DJ Glue: 17h00 às 18h00

  • Más Influências: 18h15 às 18h45

  • King Bigs: 19h00 às 20h00

  • Carlos Vidal: A Petição: 20h15 às 21h00

  • Rima.pt: 21h15 às 22h15

Em ambos os dias, poderá contar com a novidade deste ano: o espetáculo "The Flight". Às 19h25 de sábado e às 20h00 de domingo, pode desfrutar de um espetáculo de manobras sincronizadas com cinco aviões a pintarem os céus do Parque Tejo.

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Parque Tejo

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