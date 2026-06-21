Rock in Rio Lisboa arranca com casa cheia: 90 mil pessoas, vários palcos e Katy Perry a encerrar a noite do primeiro dia

A Cidade do Rock abriu portas para quatro dias de música, com o festival a decorrer nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho, no Parque Papa Francisco.

O Rock in Rio Lisboa arrancou com casa cheia. O primeiro dia da 11.ª edição contou com a presença de 90 mil festivaleiros no Parque Papa Francisco, em Lisboa. A Cidade do Rock abriu portas para quatro dias de música, com o festival a decorrer nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho.

Ao longo do primeiro dia, vários artistas passaram pelos palcos do festival, num alinhamento que começou ainda durante a tarde, com os Calema a abrir o Palco Mundo e terminou com um dos momentos mais aguardados da noite: Katy Perry.

Entre os destaques esteve Pedro Sampaio, que levou ao recinto a sua mistura de música eletrónica e pop, num espetáculo marcado pela energia e pela interação com o público, e pelo "maior cavalinho" do mundo.

Ainda no Palco Mundo contámos com a presença de Charlie Puth que protagonizou um dos momentos mais emocionantes da noite com temas como "We Don't Talk Anymore" e "See You Again".

Também passaram pelo festival artistas como Bebe Rexha, NAPA, Bárbara Bandeira que encantaram o público no Palco Super Bock e Joyce Alane, que atuou no BacanaPlay Digital Stage.

O grande momento da noite ficou reservado para Katy Perry, que encerrou o primeiro dia do festival no Palco Mundo. A artista norte-americana regressou a Portugal para apresentar um espetáculo marcado pelos grandes êxitos da carreira.