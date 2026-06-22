Rock in Rio Lisboa 2026: Linkin Park, Cypress Hill e The Pretty Reckless incendiaram o segundo dia do festival

A Cidade do Rock recebeu uma noite marcada pelo regresso de grandes nomes internacionais, com milhares de fãs a vibrarem no Parque Tejo. Veja os melhores momentos numa galeria com imagens das atuações e do ambiente vivido no recinto.

O segundo dia do Rock in Rio Lisboa 2026 ficou marcado por uma forte aposta no rock e nas sonoridades mais pesadas, com Linkin Park a assumir o papel de grande atração da noite. O cartaz juntou também nomes como Cypress Hill, The Pretty Reckless e Grandson, num alinhamento que cruzou diferentes gerações de fãs.

A organização do festival descreveu o segundo dia como uma celebração do ADN rock do evento, juntando bandas históricas e novos nomes que exploram a ligação entre rock alternativo, metal e hip-hop. O alinhamento completo pode ser consultado no site oficial do Rock in Rio Lisboa.

Uma noite de regresso e grandes refrões

Os Linkin Park voltaram a ser um dos momentos mais aguardados do festival, depois de já terem passado pelo Rock in Rio Lisboa em edições anteriores. A banda apresentou um espetáculo centrado na energia dos seus grandes êxitos e na ligação com uma multidão que esperava há anos pelo reencontro.

Antes do concerto principal, os Cypress Hill levaram ao palco a mistura de hip-hop e rock que marcou a sua carreira, enquanto os The Pretty Reckless reforçaram a componente mais intensa da noite.

A atuação de Grandson representou uma das apostas na nova geração do rock alternativo, num dia pensado para atravessar diferentes estilos e públicos.

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