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Rock in Rio Lisboa 2026: dois dias de grandes concertos, nostalgia e novas sonoridades encerram o festival

Do regresso de grandes nomes da música internacional às atuações de artistas portugueses e às novas sonoridades do hip-hop, os últimos dias do Rock in Rio Lisboa ficaram marcados por concertos memoráveis e milhares de fãs na Cidade do Rock.
Redação
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O Rock in Rio Lisboa 2026 encerrou a edição deste ano com dois dias de grande diversidade musical, juntando gerações diferentes de artistas e públicos no Parque Tejo. O terceiro e quarto dias do festival ficaram marcados por atuações de alguns dos nomes mais aguardados do cartaz e por momentos que encheram a Cidade do Rock.

No dia 27 de junho, o palco principal recebeu algumas das maiores figuras da música internacional. Rod Stewart e Cyndi Lauper foram dois dos grandes destaques de uma jornada dedicada aos clássicos, que contou ainda com nomes como Shaggy, Joss Stone e as bandas portuguesas Xutos & Pontapés e GNR.

O último dia do festival levou ao Parque Tejo uma programação mais ligada ao hip-hop e às novas tendências urbanas. Artistas como 21 Savage, Central Cee, Rema e Ceelo Green marcaram a despedida da edição de 2026, numa noite que reuniu diferentes estilos e públicos.

A galeria reúne alguns dos melhores momentos dos terceiro e quarto dias do Rock in Rio Lisboa 2026, desde os grandes concertos aos rostos dos milhares de fãs que fizeram parte de mais uma edição do festival.

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