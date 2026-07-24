Roberto Carlos submetido a cirurgia aos 85 anos. Equipa garante recuperação rápida

O procedimento já estava programado e será realizado por videolaparoscopia. A equipa do cantor garante que a recuperação deverá ser rápida e não irá comprometer a agenda de concertos.

O cantor Roberto Carlos, um dos maiores nomes da música brasileira, foi internado no Rio de Janeiro para ser submetido a uma cirurgia à vesícula. A informação foi confirmada pela equipa do artista, que esclareceu que o procedimento estava previamente agendado e que o músico, de 85 anos, se encontra tranquilo e a cumprir todas as recomendações médicas.

Segundo o comunicado divulgado pela sua equipa, o artista será submetido a uma videolaparoscopia, técnica minimamente invasiva utilizada na remoção da vesícula biliar, habitualmente indicada em casos de cálculos biliares ou inflamação do órgão. A intervenção apresenta, regra geral, um período de recuperação reduzido.

Agenda de concertos mantém-se

A equipa do cantor assegura que a cirurgia não deverá obrigar ao cancelamento dos espetáculos já agendados.

"Roberto Carlos está tranquilo e a seguir todas as orientações médicas. A recuperação é rápida e não interfere com a agenda de shows já programada", pode ler-se na nota oficial divulgada nas redes sociais do artista.